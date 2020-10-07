Взрыв в Бейруте был мощнейшим неядерным взрывом в истории

4 августа несколько сильных взрывов потрясли порт Бейрута. Самый сильный из них был историческим, в частности, это был мощнейший взрыв в истории без участия ядерной энергии.

Как сообщается в новом исследовании, опубликованном в научном журнале Shock Wawes, никогда ранее столь мощный взрыв не был задокументирован. Момент взрыва запечатлело большое количество свидетелей, они наглядно показали, насколько разрушительным и сильным он был.

ФОТО: S. E. Rigby, T. J. Lodge, S. Alotaibi, A. D. Barr, S. D. Clarke, G. S. Langdon & A. Tyas, Shock Waves 2020

Недавно британские инженеры проанализировали 16 таких видео свидетелей, снятых с разных локаций, и выяснили силу взрыва.

Оказалось, что взрыв был эквивалентен детонации от 550 до 1200 тонн тротила. Это примерно 5% от силы взрыва брошенной США 6 августа 1945 года ядерной бомбы на Хиросиму.

Взрыв в Бейруте высвободил примерно один гигаватт-час энергии, это столько же, сколько за час производят более трех миллионов солнечных панелей или 412 ветряных турбин. Этого достаточно, чтобы год обеспечивать электричеством более 100 хозяйств.

Взрыв в Бейруте, в ходе которого погибли минимум 180 человек, а пострадали более 6000, вызвали пожар, который затронул 2750 тонн нитрата аммония. После взрыва образовалось массивное, грибообразное облако.

Галерея: взрыв в порту Бейрута

Взрыв уничтожил большое количество зданий, оставив без крыши над головой 250 тысяч человек. В результате взрыва были уничтожены и огромные емкости, в которых хранилось 85% государственных запасов зерна.

"После того, как мы увидели этот взрыв, мы хотели провести анализ и понять, что на самом деле произошло в Бейруте, а также предоставить информацию, которая могла бы лучше помочь подготовиться к таким катастрофам", - прокомментировал главный автор исследования Сэм Ригби.