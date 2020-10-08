Президентом Латвийской академии наук избран химик Ивар Калвиньш

Сегодня на внеочередном общем собрании Латвийской академии наук (LZA) ее президентом избран химик Ивар Калвиньш, сообщили агентству LETA в LZA.
За него проголосовали 136 из 186 членов академии.
Выступая перед членами LZA, Калвиньш пообещал внести изменения в деятельность академии, чтобы она в глазах общественности больше ассоциировалась с современным и передовым центром науки - укреплять связи с предпринимательскими организациями, шире привлекать к работе LZA молодых ученых и сменить акценты деятельности сената академии с обсуждения внутренних вопросов на развитие внешнего сотрудничества, постановку и выполнение задач, включая лоббирование важных для науки вопросов среди политиков и высшего чиновничества.
Калвиньш подчеркнул, что намерен добиваться более активной деятельности академии, роста ее влияния и привлечения финансирования для инновационных научных разработок.
На пост президента LZA претендовал также генеральный секретарь академии Андрей Силиньш.
Ивар Калвиньш (род. 2 июня 1947 года) - профессор, действительный член LZA, почетный член Украинской медицинской стоматологической академии, почетный доктор Рижского технического университета, действительный член Европейской академии наук и искусства. Калвиньш уже 50 лет работает в Латвийском институте органического синтеза и в настоящее время является его директором.
За свои достижения в науке Калвиньш удостоен более 25 наград, в том числе золотой медали Всемирной организации интеллектуальной собственности, большой медали LZA, а также он пять раз становился лауреатом LZA за лучшее научное достижение.