Latvian Sisters о новом сезоне шоу: "Такого вы нигде не увидите - семь операторов, улицы Риги и дрон"

ФОТО: Пресс-фото

Среди гостей девушек были такие популярные блогеры как Беате Берзиня (Beta Beidz), Фелипе Габриэль Дос Сантос Ксавьер (Felipe Gabriel Xavier), Стас Давыдов, Эдгар Торетто, Эвелина Паркере, Эдгарс Балиньш, Vencheska, Кристапс Струбергс, Артур Янсон и многие другие.

Стас Давыдов ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Если говорить про первый сезон, то реакция на программу была неоднозначной. Лида объяснила, что когда были русскоговорящие ребята, то тогда шоу смотрели те, кто говорит по-русски. К примеру, выпуск с участием Стаса Давыдова.

"Русские ребята смотрели выпуск со Стасом, но когда были латышские герои, то уже им было неинтересно", - заметили девушки.

Поэтому было принято решение второй сезон запускать уже на латышском языке для латвийской аудитории. Ведь они блогеры из Латвии и их аудитория здесь, в нашей стране.

ФОТО: Пресс-фото

Лида и Элина не стали отрицать, что после завершения съемок первого сезона, они получили несколько рекламных контрактов. К примеру, это съемки в рекламе конфет M&Ms, Samsung и др.

"Наша команда бомба!" - воскликнула Лида.

Действительно, над Sisters Show работало много человек: четыре оператора во главе с режиссером, блогером и клипмейкером Артуром Янсоном.

"Оярс, Артур и Антон - эти три оператора с первого сезона. И сейчас Артур собрал лучших ребят. Никто из них не подвел", - отметила Лида.

Артур Янсон ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Конечно, самое сложное в их шоу - это монтаж.

"Но второй сезон кардинально отличается от первого. Другой формат. Мы в другом амплуа... Не знаю... Мы такие серьезные девочки, которые испытывают своих гостей. Шоу теперь называется Sister Show Sadursme", - объяснила Лидия.

В каждом выпуске у девушек по шесть гостей. Лида немного приоткрыла тайну про первый выпуск. В первой программе будет противостояние: люди с телевидения против людей из интернета. Всего уже отснято четыре выпуска, в каждом по шесть человек - всего 24 участника.

"Для съемок подготавливались разные локации. Часть на улицах Риги. Был нанят микроавтобус, семь операторов и дрон. Каждое новое задание снималось в другом месте... Конечно были неполадки с людьми, с локациями. Все время что-то не так", - добавила Элина.

Девушки признались, что снимали четыре дня без остановки. Это было невероятно сложно, но они это смогли.

ФОТО: Пресс-фото

Элина и Лида являются сами режиссерами, продюсерами и сценаристами своего шоу. Они сами все придумывают, все идеи и задания. Да, после выхода первого сезона, девушки получили много сравнений с передачей Насти Ивлеевой. Они пообещали, что на этот раз у них будет уникальный контент.

"Такого вы нигде не увидите!", - заверили они.

Что касается финансовой поддержки, то этот сезон полностью оплачен спонсорами. Девушки пока не назвали имя спонсора проекта, но скоро оно будет известно. Теперь на шоу все полностью оплачивается, а все участники съемочной команды получают зарплату. "Конечно, всегда хотелось бы больше", но никто из операторов не жалуется", - говорят они.

"Мы нашли финансирование. Второй сезон полностью оплачивается... Бесплатно никто не работает", - подчеркнула Лида. "Только ее муж", - пошутила Элина.