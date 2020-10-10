Евгений Миронов о знакомстве с Путиным, вопросе про Крым и спектакле о Горбачеве

О знакомстве с Владимиром Путиным

Евгений Миронов рассказал, что познакомился с Путиным на совете по культуре. Тогда президент РФ отреагировал на слова актера, а позже поддержал его инициативу.

Тем не менее, однажды Миронов спросил у Владимира Владимировича про запрет спектакля "Иисус Христос - суперзвезда". Тогда Путин ответил неоднозначно.

"Это шлягер, который шел всем мире", - заметил Миронов.

Путин дал наказ министру Мединскому, узнать в чем дело. Миронову пришла бумага в "Театр наций". Там была описана причина, что спектакль закрыт из-за того, что не проданы билеты, а не из-за цензуры.

"Я, конечно, в это не поверил", - подчеркнул он.

Но актер обрадовался, что его опрос может в случае чего дойти и до президента.

Путин был на спектакле "Рассказы Шукшина" режиссера Алвиса Херманиса. Уже после, в ресторане, он сказал актерам, какие сцены ему понравились.

"Он по-человечески воспринял это просто", - вспоминает Миронов.

Про Крым и спектакле "Горбачев"

Николай Солодников спросил у Миронова про Крым. Миронов подчеркнул, что в его семье часто поднимался этот вопрос.

"Считалась несправедливым то, что Никита Хрущев в свое время отдал Крым. И я также к этому относился..." - заметил он

Но здесь речь о "вопросе методов". Миронов объяснил, что не знает до конца обстоятельств. Ему как артисту интересно изучать личность политика.

"Вот сейчас попадая в шкуру Горбачева, я понимаю, что он не политик... Потому что он поступал как человек. А как политик, нужно было поступать по-другому..." - считает актер.

Напомним, что 10 октября в московском "Театре наций" состоится премьерный показ спектакля латвийского режиссера Алвиса Херманиса "Горбачев". В роли Михаила Сергеевича - Евгений Миронов, а супругу политика играет Чулпан Хаматова.