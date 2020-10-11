Главная обязанность - умилять окружающих. Для борьбы со стрессом офис "нанял" альпака

"Байвань доставляет нам много радости и лечит каждый день. Хотя иногда он непослушный мальчик, ведь ему всего около двух лет, но мы все его очень любим", - говорит менеджер Гао Тонг.

Больше всего на свете пушистое животное любит внимание и угощения. Неудивительно, что гулять по офису и просить его покормить - и есть главная обязанность альпака.

Насытившись, он гуляет по офису или во дворе.

Сотрудники этой находчивой видеостудии стали выкладывать фотографии и ролики с альпака в аналоге TikTok - китайском приложении Douyin. Очень быстро он стал там настоящей звездой и теперь умиляет и снимает стресс сотрудников не только этой видеостудии.

А вы бы хотели, чтобы в вашем офисе жило животное для снятия стресса?