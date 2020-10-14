Дакота осудила Тимати за участие в шоу "Холостяк". В ответ рэпер назвал ее "второсортной певичкой"

Тимати резко ответил певице по поводу своего участия в шоу "Холостяк", опубликовав пост на эту тему в своем Instagram-аккаунте.

Рэпер назвал Дакоту "второсортной певичкой" и призвал не волноваться за молодое поколение. 1

"За новое поколение можно не волноваться, там ребята становятся самостоятельными миллионерами уже к 20 годам, нравится вам это или нет", - отметил он.

Тимати также заявил, что он делает все ради своих детей: "Ну и я, в свою очередь, живу для того, чтобы у моих детей было все, чего не было даже у меня. Главное не останавливаться, и это я не только про бизнес, но и про наследников", - написал рэпер.

Ранее сообщалось, что Тимати стал новым участником шоу "Холостяк". Премьера пока назначена на весну 2021 года.

Напомним, что бывшая девушка рэпера Анастасия Решетова объявила об их расставании месяц назад, однако подчеркнула, что пара так и не смогла пережить карантин и уже давно живет раздельно.