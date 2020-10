Дакота осудила Тимати за участие в шоу "Холостяк". В ответ рэпер назвал ее "второсортной певичкой"

Сломанные ценности. Кто в ответе? ⠀ Я мама. Моей Мие скоро 3. Эти 3 года, друзья, пролетели ракетой. А ещё одна такая же «ракета» - и ей 6, пора в школу. Ну и там tiktok, там YouTube на переменке, и, вероятно, ящик.. ⠀ Пишу этот пост с двоякими чувствами, но для меня вопрос воспитания ребёнка - главенствующий. Я хочу, чтобы она выросла достойным, наполненным, ментально и эмоционально здоровым человеком, со светлыми добрыми ценностями, и я тщательно слежу за всем, из чего состоит ее маленькая жизнь. Однако есть вещи, за которыми мне не уследить, и они заботят меня.. ⠀ Так вот, сегодня ехала в такси днём, играло радио. Главный чарт. Какой-то трек Моргенштерна, следом ещё какого-то рэпера +- о том же. ⠀ Суть месседжа «я оуннный, у меня есть бабки, ты говно, у тебя бабок нет. Все бабы шлюи, я всех трахну, наркота наркота наркота». Если коротко. Радио. Два часа дня. Как раз школьники закончили учёбу, едут в маршрутке слушают. ⠀ Проезжаю ВТБ-Арену на Ленинградке. Огроооооомный баннер-анонс нового «Холостяка» на ТНТ. Фанфары, гигантский портрет Тимати. Встречайте ⠀ Тимати. Чувак, который бросил вторую подряд девчонку с масенькой грудной лялькой. Но зато он богат, знаменит и поэтому 16 девушек должны за него бороться, а мы наблюдать. Я не имею ничего лично против Тимати, возможно он отличный парень и идеальный для рейтингов персонаж, но эниуэй, мое мамское сердце никогда не согласится с идеей брошенной с грудничком девушкой, как и с идеей, что бороться с другими женщинами за мужчину с очевидно анти-семейными ценностями это норма, провозглашенная с федерального канала на всю страну ⠀ Зовите меня бабкой, кидайте в меня семки, я не понимаю, как мне воспитать ребёнка с правильными ценностями, не запрещая ему телевизор/радио/интернет. ⠀ Как мне объяснить Мие, что она не шлю*а и что деньги - не показатель ценности человека, когда самые популярные в стране артисты поют именно об этом? Как мне объяснить Мие, что это НЕ нормально, когда мужчина бросает женщину за женщиной с новорожденными малышами, если такие мужчины называются с главных каналов страны «завидными холостяками», за которых нужно бороться с другими женщинами, а они и рады? (Продолжение 👉🏻👉🏻👉🏻)

