Дакота осудила Тимати за участие в шоу "Холостяк". В ответ рэпер назвал ее "второсортной певичкой"

Певица Рита Дакота опубликовала пост в своем Instagram-аккаунте, в котором осудила рэпера Тимати (настоящее имя - Тимур Юнусов) за его решение участвовать в новом сезоне шоу "Холостяк" сразу после расставания с моделью Анастасией Решетовой. Реакция Тимати не заставила себя ждать.
Дакота подчеркнула, что это уже не первый раз, когда Тимати расстается с девушкой сразу после рождения ребенка.
"Чувак, который бросил вторую подряд девчонку с масенькой грудной лялькой. Но зато он богат, знаменит, и поэтому 16 девушек должны за него бороться, а мы наблюдать", - написала она.
Певица отметила, что ничего не имеет против артиста, по ее словам, он может быть отличным парнем и "идеальным персонажем для рейтингов".
Она добавила, что, будучи матерью, не может согласиться с решением Тимати участвовать в шоу "с очевидно антисемейными ценностями".
Рита также заявила, что не понимает, как воспитывать свою дочь Мию, не запрещая ей смотреть телевизор, слушать радио и сидеть в интернете.
"Как мне объяснить Мие, что это НЕ нормально, когда мужчина бросает женщину за женщиной с новорожденными малышами, если такие мужчины называются с главных каналов страны "завидными холостяками", за которых нужно бороться с другими женщинами", - написала Дакота.
Сломанные ценности. Кто в ответе? ⠀ Я мама. Моей Мие скоро 3. Эти 3 года, друзья, пролетели ракетой. А ещё одна такая же «ракета» - и ей 6, пора в школу. Ну и там tiktok, там YouTube на переменке, и, вероятно, ящик.. ⠀ Пишу этот пост с двоякими чувствами, но для меня вопрос воспитания ребёнка - главенствующий. Я хочу, чтобы она выросла достойным, наполненным, ментально и эмоционально здоровым человеком, со светлыми добрыми ценностями, и я тщательно слежу за всем, из чего состоит ее маленькая жизнь. Однако есть вещи, за которыми мне не уследить, и они заботят меня.. ⠀ Так вот, сегодня ехала в такси днём, играло радио. Главный чарт. Какой-то трек Моргенштерна, следом ещё какого-то рэпера +- о том же. ⠀ Суть месседжа «я оуннный, у меня есть бабки, ты говно, у тебя бабок нет. Все бабы шлюи, я всех трахну, наркота наркота наркота». Если коротко. Радио. Два часа дня. Как раз школьники закончили учёбу, едут в маршрутке слушают. ⠀ Проезжаю ВТБ-Арену на Ленинградке. Огроооооомный баннер-анонс нового «Холостяка» на ТНТ. Фанфары, гигантский портрет Тимати. Встречайте ⠀ Тимати. Чувак, который бросил вторую подряд девчонку с масенькой грудной лялькой. Но зато он богат, знаменит и поэтому 16 девушек должны за него бороться, а мы наблюдать. Я не имею ничего лично против Тимати, возможно он отличный парень и идеальный для рейтингов персонаж, но эниуэй, мое мамское сердце никогда не согласится с идеей брошенной с грудничком девушкой, как и с идеей, что бороться с другими женщинами за мужчину с очевидно анти-семейными ценностями это норма, провозглашенная с федерального канала на всю страну ⠀ Зовите меня бабкой, кидайте в меня семки, я не понимаю, как мне воспитать ребёнка с правильными ценностями, не запрещая ему телевизор/радио/интернет. ⠀ Как мне объяснить Мие, что она не шлю*а и что деньги - не показатель ценности человека, когда самые популярные в стране артисты поют именно об этом? Как мне объяснить Мие, что это НЕ нормально, когда мужчина бросает женщину за женщиной с новорожденными малышами, если такие мужчины называются с главных каналов страны «завидными холостяками», за которых нужно бороться с другими женщинами, а они и рады? (Продолжение 👉🏻👉🏻👉🏻)
Тимати резко ответил певице по поводу своего участия в шоу "Холостяк", опубликовав пост на эту тему в своем Instagram-аккаунте.
Рэпер назвал Дакоту "второсортной певичкой" и призвал не волноваться за молодое поколение.
"За новое поколение можно не волноваться, там ребята становятся самостоятельными миллионерами уже к 20 годам, нравится вам это или нет", - отметил он.
Тимати также заявил, что он делает все ради своих детей: "Ну и я, в свою очередь, живу для того, чтобы у моих детей было все, чего не было даже у меня. Главное не останавливаться, и это я не только про бизнес, но и про наследников", - написал рэпер.
Пока мамки и всякие «второсортные» певички обсуждают морально-нравственные аспекты жизни Тимура Ильдаровича в комментариях, Ратмиру Тимуровичу все больше нравятся бабочки, белые рубашки и кушать розы )) За новое поколение можно не волноваться, там ребята становятся самостоятельными миллионерами уже к 20и годам, нравится вам это или нет. По этому у Бублика есть все шансы сделать это ещё до совершеннолетия. Ну и я в свою очередь, живу для того что бы у моих детей было все, чего не было даже у меня. Главное не останавливаться, и это я не только про бизнес, но и про наследников ))
Ранее сообщалось, что Тимати стал новым участником шоу "Холостяк". Премьера пока назначена на весну 2021 года.
Напомним, что бывшая девушка рэпера Анастасия Решетова объявила об их расставании месяц назад, однако подчеркнула, что пара так и не смогла пережить карантин и уже давно живет раздельно.
У Тимати двое детей - дочь Алиса от отношений с Аленой Шишковой и сын Ратмир, которому вот-вот исполнится год.