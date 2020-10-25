Вс, 25.10.2020
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Андрей Богатырев, режиссер

Лобода выходит замуж, а Бузову и Бородину увольняют из шоу "Дом-2"?

ФОТО: instagram.com/buzova86/borodylia/lobodaofficial/ коллаж RUS TVNET

Еженедельно RUS TVNET в рубрике "Звездные страсти" обозревает самые громкие сплетни из жизни знаменитостей на этой неделе. За последние пять дней многочисленные Telegram-каналы не перестают обсуждать возможную свадьбу Светланы Лободы, а на форумах, посвященных проекту "Дом-2", идут разговоры о закрытии. Итак, поехали! 

Светлана Лобода выходит замуж?

В конце прошлой недели певица Светлана Лобода отметила свое 38-летие. Она устроила роскошный праздник и поделилась пикантной фотосессией в ванне. Певица предстала полуобнаженной с бокалом шампанского в пене и розах.

Как бы невзначай на каждом кадре блондинка демонстрировала колечко с внушительным бриллиантом на безымянном пальце.

"Я счастлива как никогда. У меня есть ты..." - написала она. 

Подписчики Лободы сразу предположили, что ее позвали замуж. Теперь Светлана хвастается кольцом, которое подарил таинственный жених. В комментариях фолловеры закидали звезду вопросами. 

Но певица проигнорировала эти сообщения. Многочисленные слухи о том, что ее младшая дочь Тильда родилась от лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, звезда по-прежнему не комментирует. Официально она никак не подтверждала эти утверждения, но и не опровергала. Лицо младшей дочери певица старается не показывать. 

Эксперт издания "Комсомольская правда", дизайнер ювелирных украшений Дина Джафарова указала, что бриллиант в кольце в 10 карат имеет дорогую огранку Emerald. Он относится к категории коллекционных камней. Стоить такое украшение может около 1,5 миллиона долларов.

Как вы считаете, у Лободы и Тилля роман? 

Ольгу Бузову и Ксению Бородину увольняют из шоу "Дом-2"?

В Сети появились слухи, что многолетних ведущих шоу "Дом-2" Ольгу Бузову и Ксению Бородину собираются уволить. Телеканал ТНТ поспешил прокомментировать ситуацию. Сначала создатели приняли решение закрыть шоу на Сейшельских островах, а позже программу покинули сразу несколько топовых участников. Зрители стали распространять слухи о возможном уходе Бородиной с Бузовой.

"Ольга Бузова и Ксения Бородина являются бессменными ведущими и ключевыми лицами телепроекта "Дом-2" на протяжении многих лет. Телеканал ТНТ не планирует это менять", - заявили на телеканале. 

Тем временем 23 октября на площадке "Дома-2" прошел первый съемочный день у 22-летней блогерши Саши Спилберг - она курировала "тет-а-теты".

СМИ сообщают, что она не заменит Бородину с Бузовой, но контракт со Спилберг уже подписали. Как сообщают многочисленные Telegram-каналы, руководство шоу давно задумало глобальные перемены, а это лишь начало.

Говорят, что в ближайшее время появится "день самоуправления", когда участники проекта, как говорится, "ходят сами по себе", без надзора. Кстати, один из участников проекта намекнул порталу StarHit.ru, что зарплата у Спилберг будет меньше, чем у "старичков" Бузовой и Бородиной.

Вообще ходят слухи, что проект экономит. Потому и закрыли корнер-шоу на Сейшелах. Остальные ряды чистят, чтобы избавиться от надоевших и сдувшихся личностей. 

А вы смотрите проект "Дом-2"? 

 >>> Материал RUS TVNET про кастинг на "Дом-2" в Риге

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