В больнице Барнаула трупы умерших от Covid-19 хранят в подвале: не успевают делать вскрытие

Несколько дней назад пользователи соцсетей из России активно делились видео, на котором мужчина идет по коридору подвала, в котором сложены мешки с телами умерших людей. По словам автора ролика, все умершие скончались от Covid-19, а видео было снято 17 октября этого года в Алтайском крае, пишет "Медуза".
Позднее "Интерфакс" сообщил, что кадры эти - из 12-й больницы Барнаула, в которой развернут госпиталь для больных Covid-19. По информации Минздрава Алтайского края, изначально в госпитале было всего 360 коек, но затем их число увеличили до 600. Только в октябре там умерли 98 человек.
"Значительно возросшее количество умерших за сутки, необходимость проведения патологоанатомического исследования в 100% случаев, дефицит патологоанатомов значительно увеличили нагрузку на каждого врача и определили возникновение очередности при проведении аутопсий", - говорится в сообщении.
Еще больше ситуацию осложняет факт, что не все родственники забирают тела своевременно. В итоге, в больнице банально не хватает камер для хранения тел, поэтому их хранят в подвале.
Внимание! На видео присутствуют неприятные кадры и ненормативная лексика!
По сообщению Минздрава Алтайского края, чтобы справиться со сложившейся ситуацией, к проведению вскрытий было решено привлечь больше медиков, а в подвале больницы оборудовали временное помещение для хранения тел, в котором поддерживается нужная температура. Кроме того, для резервного хранения тел предоставлен морг другой больницы Барнаула.
"Медуза" отмечает, что с начала пандемии в Алтайском крае выявили 17 306 заразившихся коронавирусом. 16 110 человек выздоровели, 291 человек умер.