В больнице Барнаула трупы умерших от Covid-19 хранят в подвале: не успевают делать вскрытие

Позднее "Интерфакс" сообщил, что кадры эти - из 12-й больницы Барнаула, в которой развернут госпиталь для больных Covid-19. По информации Минздрава Алтайского края, изначально в госпитале было всего 360 коек, но затем их число увеличили до 600. Только в октябре там умерли 98 человек.

Министерство указывает, что патологоанатомы обязаны проводить вскрытие каждого умершего с коронавирусом в анамнезе. 78

"Значительно возросшее количество умерших за сутки, необходимость проведения патологоанатомического исследования в 100% случаев, дефицит патологоанатомов значительно увеличили нагрузку на каждого врача и определили возникновение очередности при проведении аутопсий", - говорится в сообщении.

Еще больше ситуацию осложняет факт, что не все родственники забирают тела своевременно. В итоге, в больнице банально не хватает камер для хранения тел, поэтому их хранят в подвале.

Внимание! На видео присутствуют неприятные кадры и ненормативная лексика!

По сообщению Минздрава Алтайского края, чтобы справиться со сложившейся ситуацией, к проведению вскрытий было решено привлечь больше медиков, а в подвале больницы оборудовали временное помещение для хранения тел, в котором поддерживается нужная температура. Кроме того, для резервного хранения тел предоставлен морг другой больницы Барнаула.