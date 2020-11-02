Александра Будникова ответила о блате на шоу "Голос": "Мой папа не Ургант"

В разговоре с журналистами портала Lenta.ru 18-летняя Александра отметила, что многие работники телеканала даже не знали фамилии ее отца.

"Давайте будем откровенными, при всей любви и уважении к папе, мой папа не Ургант, у него нет собственного шоу, он не зарабатывает миллионы и не имеет такого влияния", - указала она.

Александра предполагает, что она сейчас уже известнее, чем ее отец.

Будникова не стала скрывать, что шапочно знала Полину Гагарину.