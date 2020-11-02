Пн, 2.11.2020
Самая страшная кукла - это кукла с пустым лицом - мы проецируем на нее все свои страхи. Масонство и есть такая кукла, потому что про него мало что известно. Таковой оно являлось со времен борьбы с реформацией, таким и остается по сей день. Константин Рубахин, инициатор Музея мирового масонства в Риге
Константин Рубахин, инициатор Музея мирового масонства в Риге
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  • Александра Будникова ответила о блате на шоу "Голос": "Мой папа не Ургант"

Александра Будникова ответила о блате на шоу "Голос": "Мой папа не Ургант"

ФОТО: скриншот видео

До ведущего программы "Доброе утро" на Первом канале Романа Будникова ответила на обвинения некоторых зрителей в том, что наставников "попросили" к ней повернуться. 

В разговоре с журналистами портала Lenta.ru 18-летняя Александра отметила, что многие работники телеканала даже не знали фамилии ее отца. 

"Давайте будем откровенными, при всей любви и уважении к папе, мой папа не Ургант, у него нет собственного шоу, он не зарабатывает миллионы и не имеет такого влияния", - указала она. 

Александра предполагает, что она сейчас уже известнее, чем ее отец.

Будникова не стала скрывать, что шапочно знала Полину Гагарину.

Ранее сообщалось, что руководство Первого канала готовит судебные иски в отношении лидера партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина, актера Станислава Садальского и журналиста Сергея Соседова.

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