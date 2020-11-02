Александра Будникова ответила о блате на шоу "Голос": "Мой папа не Ургант"

До ведущего программы "Доброе утро" на Первом канале Романа Будникова ответила на обвинения некоторых зрителей в том, что наставников "попросили" к ней повернуться.
В разговоре с журналистами портала Lenta.ru 18-летняя Александра отметила, что многие работники телеканала даже не знали фамилии ее отца.
"Давайте будем откровенными, при всей любви и уважении к папе, мой папа не Ургант, у него нет собственного шоу, он не зарабатывает миллионы и не имеет такого влияния", - указала она.
Александра предполагает, что она сейчас уже известнее, чем ее отец.
Будникова не стала скрывать, что шапочно знала Полину Гагарину.
Ранее сообщалось, что руководство Первого канала готовит судебные иски в отношении лидера партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина, актера Станислава Садальского и журналиста Сергея Соседова.