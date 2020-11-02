Фото ⟩ 130 новогодних звезд зажглись в окнах исторического здания в центре Риги

Здание было украшено в рамках новогоднего проекта IKEA, который проходит во всех столицах Балтии.

"В этом году мы решили вдохновить жителей Латвии впустить в свои дома больше света и новогоднего настроения, мы организовали специальный проект: при сотрудничестве с одним рижским зданием, дизайнеры украсили все окна яркими новогодними звездами. Традиция украшать дом новогодними огоньками очень популярна в Скандинавии, и мы хотим, чтобы жители Латвии вдохновились и насладились светом в самое темное время года", - рассказывает Инга Филипова, руководитель рынка IKEA Латвия. Она делится, что аналогичные проекты проходят в Таллинне и Вильнюсе, где в схожем стиле были украшены дома в центре города. Во всех городах яркие декорации будут радовать глаз до конца этого года.

Уютные и теплые новогодние праздники

Основным украшением проекта стал очень популярный новогодний товар IKEA - абажур STRÅLA в форме звезды. Они светятся с использованием LED лампочек, которые потребляют на 85% меньше электричества и горят в 10 раз дольше в сравнении с обычными лампочками. Все украшения в рамках этого проекта были выданы бесплатно, и жители квартир этого дома смогут использовать эти новогодние украшения и в следующие годы.

ФОТО: Пресс-фото

"Уютные и тёплые новогодние праздники с IKEA доступны для большинства людей. В этом году мы больше проводим времени дома и новогодние праздники тоже отметим дома. Благодаря сотрудничеству с жителями Риги из этого дома, мы смогли продемонстрировать, как создать атмосферу праздника и тепла у себя в окнах", - говорит Филипова.

Здание архитектурной важности

Все жители Риги могли участвовать в проекте, в результате было выбрано историческое здание на улице Валдемара.

Анда, жительница этого дома, исследовала историю этого здания и делится своими открытиями: "Наш дом можно найти во всех справочниках Ар-нуво Риги, вместе с соседним зданием, они создают один из самых больших и впечатляющих ансамблей в стиле Северного модерна (национальный романтизм) в Риге. Северный модерн – вид ар-нуво, который был популярен в северных странах в конце 19 - начале 20-ого века. Идея состояла в том, чтобы изменить ар-нуво под местные традиции, и латвийские архитекторы создали свое видение и стиль, соединяя элементы, формы и орнаменты из латвийский традиций".

ФОТО: Пресс-фото

Здание на улице Кришьяна Валдемара 67 проектировал знаменитый латвийский архитектор Эийжен Лаубе, который создал множество прекрасных зданий в Риге. В проектировании этого здания, Лаубе использовал местные элементы - крыша, которая напоминает амбар из Видземе, использовались также различные этнографические орнаменты и сельские образы.

"Теперь в нашем здании появилось сказочное ощущение новогоднего праздника в каждом окне. Мне всегда нравилось, как освещение на окнах создает уют внутри и праздничное ощущение снаружи", - говорит Анда.