Видео ⟩ Таксист, спасший парня от силовиков: "Он мог остаться покалеченным, я не мог этого допустить"

Таксист спасает протестующего от погони. Это не сцена из боевика, просто обычный вечер в Минске pic.twitter.com/XbIC2ZxscP — Чай з варэннем (@belteanews) September 23, 2020

Приводим краткую версию статьи.

Пассажир

Это 18-летний студент столичного вуза. Он был очень рад, что когда убегал от силовиков, то встретил таксиста. Парню было стыдно из-за того, что когда водитель уезжал, то его автомобиль повредили.

Водитель

21-летний Евгений. В столицу Беларуси он приехал из Гродненской области, работал в "Яндекс. Такси" на арендной машине. Живет он с 22-летней Светланой, студенткой столичного вуза, тоже приезжей.

Пара не скрывает, что они за изменения в стране. Вечером, 23 сентября, они приехали на стоянку недалеко от станции метро "Пушкинская" - в тот день была инаугурация Александра Лукашенко и проходили протесты. Молодые люди решили уехать, чтобы их не задержали. По признании Евгения, он сам позвал парня сесть в его авто. Убегающий заскочил в машину, на заднее пассажирское сиденье справа. В этот же момент к водительской двери подбежал силовик, ударил водителя электрошокером, но, по словам Евгения, было не больно, но след остался. Ребята уехали.

Однако второй силовик ударил по стеклу дубинкой так, что оно разбилось.

"Все видели, что могут после задержания сделать с человеком. Этот парень мог остаться покалеченным, я не мог этого допустить. Хотя я прекрасно понимал, что если бы и меня поймали, то мало бы не показалось",

- признался Евгений изданию.

Светлана в тот момент тоже была в машине, но страшно не было: все происходило так быстро, что на это не было времени.

Затем все трое колесили по городу, старались ехать спокойно, чтобы не привлекать к себе внимания. Водитель признался, что бы спокоен и они познакомились с пассажиром: тот все время благодарил водителя за спасение. Спустя некоторое время Евгений высадил его и отправился домой.

"Потом увидел в интернете видео с моим участием, какое внимание и шквал комментариев оно вызвало. Вот тут подумал: ну все, теперь меня будут искать. Стало страшно, а вдруг задержат, ведь неизвестно, во что это может вылиться",

- сказал Евгений. Так парень перестал выходить на работу и не отвечал на незнакомые номера. Стекло машины было отремонтировано на стипендию Светланы.

Спустя некоторое время Евгений обратился в фонды помощи пострадавшим после протестов. Там ему предложили варианты по отъезду за границу, а также некоторую сумму на лечение, нашлась СТО, которая бесплатно занялась ремонтом машины.

Пока Евгений остался в Беларуси, но через некоторое время планирует со Светланой уехать в Польшу.