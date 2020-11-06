Видео ⟩ Таксист, спасший парня от силовиков: "Он мог остаться покалеченным, я не мог этого допустить"

В конце сентября в Сеть попало видео, на котором в Минске таксист помог парню убежать от силовиков: тот заскочил в автомобиль на дороге, а водитель рванул с места и уехал. После случившегося он прокомментировал AUTO.TUT.BY ситуацию, но опубликовать статью попросил портал тогда, когда он будет чувствовать себя в безопасности.
Таксист спасает протестующего от погони. Это не сцена из боевика, просто обычный вечер в Минске pic.twitter.com/XbIC2ZxscP— Чай з варэннем (@belteanews) September 23, 2020
Приводим краткую версию статьи.
Пассажир
Это 18-летний студент столичного вуза. Он был очень рад, что когда убегал от силовиков, то встретил таксиста. Парню было стыдно из-за того, что когда водитель уезжал, то его автомобиль повредили.
Водитель
21-летний Евгений. В столицу Беларуси он приехал из Гродненской области, работал в "Яндекс. Такси" на арендной машине. Живет он с 22-летней Светланой, студенткой столичного вуза, тоже приезжей.
Пара не скрывает, что они за изменения в стране. Вечером, 23 сентября, они приехали на стоянку недалеко от станции метро "Пушкинская" - в тот день была инаугурация Александра Лукашенко и проходили протесты. Молодые люди решили уехать, чтобы их не задержали. По признании Евгения, он сам позвал парня сесть в его авто. Убегающий заскочил в машину, на заднее пассажирское сиденье справа. В этот же момент к водительской двери подбежал силовик, ударил водителя электрошокером, но, по словам Евгения, было не больно, но след остался. Ребята уехали.
Однако второй силовик ударил по стеклу дубинкой так, что оно разбилось.
- признался Евгений изданию.
Светлана в тот момент тоже была в машине, но страшно не было: все происходило так быстро, что на это не было времени.
Затем все трое колесили по городу, старались ехать спокойно, чтобы не привлекать к себе внимания. Водитель признался, что бы спокоен и они познакомились с пассажиром: тот все время благодарил водителя за спасение. Спустя некоторое время Евгений высадил его и отправился домой.
- сказал Евгений. Так парень перестал выходить на работу и не отвечал на незнакомые номера. Стекло машины было отремонтировано на стипендию Светланы.
Спустя некоторое время Евгений обратился в фонды помощи пострадавшим после протестов. Там ему предложили варианты по отъезду за границу, а также некоторую сумму на лечение, нашлась СТО, которая бесплатно занялась ремонтом машины.
Пока Евгений остался в Беларуси, но через некоторое время планирует со Светланой уехать в Польшу.
Парень так и считает, что поступил правильно. Даже более того - сделал бы точно так же, оказавшись в такой ситуации снова.