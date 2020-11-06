Байден обошел Трампа в Джорджии

По информации изданий, Байден вышел вперед, набрав немногим более 900 голосов.

В Джорджии уже подсчитано 99% бюллетеней.

В Соединенных Штатах подсчет голосов на президентских выборах продолжается в пятницу, 6 ноября, и исход выборов зависит от результатов в ряде так называемых ключевых штатов, где пока надежно не прогнозируется ни победа Байдена, ни Трампа.

Прогнозы американского телевидения показывают, что Байден собрал 253 из 270 необходимых голосов выборщиков, для того, чтобы стать президентом. Fox News и Associated Press прогнозируют, что Байден также победил в Аризоне, что дало ему в общей сложности 264 голоса выборщиков, но другие СМИ более осторожны в отношении результатов в Аризоне и ожидают дальнейших предварительных результатов от штата.

Трамп, с другой стороны, получил 214 голосов выборщиков, и ему необходимо выиграть еще в нескольких штатах, чтобы победить на президентских выборах.

Ожидается, что результаты в Джорджии (16 выборных голосов), Северной Каролине (15 выборных голосов) и Неваде (шесть выборных голосов) будут объявлены в пятницу. Однако бюлетени, отправленные по почте в Северной Каролине, можно считать до 12 ноября.

Если Байден одержит окончательную победу в Аризоне, победы в одном из трех штатов ему хватит для победы на президентских выборах. Трампу же нужна победа во всех трех штатах.

Президент Соединенных Штатов не избирается прямым голосованием - электорат фактически выбирает 538 выборщиков, которые затем также выбирают следующего хозяина Белого дома. В каждом штате разное количество выборщиков.

Для победы на президентских выборах кандидат должен получить абсолютное большинство в коллегии выборщиков - то есть не менее 270 голосов.

Как уже сообщалось, во вторник, 3 ноября, прошли президентские выборы в США. Срок полномочий президента - четыре года.

Фото: подсчет голосов на выборах президента США