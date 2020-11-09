Лобода, Рынска, Собчак и другие звезды заступились за Дзюбу

"Талантливого спортсмена решают наказать за личное видео. Это вообще как?" - возмутилась журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

Она поинтересовалась у подписчиков, замечают ли они как "новые стандарты этики" становятся знакомыми и "плохо пахнущими стандартами СССР".

Невероятно возмущена происходящим оказалась певица Светлана Лобода. Она подчеркнула, что видео Дзюбы никого не оскорбляет. Футболист имеет право на личную жизнь.

"Почему все молчат?! Почему на государственном уровне не поднят до сих пор вопрос о праве на частную жизнь?! Выдающиеся спортсмены, артисты и другие публичные люди оказываются жертвами любителей залезть в чужую спальню! Я считаю, мы просто обязаны поддержать Артема!" - написала Лобода.

Поддержала футболиста и светская обозревательница и журналистка Божена Рынска. Она не понимает как главный тренер сборной России Станислав Черчесов мог принять решение, чтобы отстранить Дзюбу от игр. Она считает, что он должен был поддержать спортсмена.

"Нет, чтобы проявить солидарность и сказать: "Чуваки, бабы так вынесли мозг, что порой легче самому". И инициировать расследование - кто украл видео, кто взломал Iphone, и защитить право на приватность своего лучшего футболиста", - считает Божена.

Телеведущая и генпродюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки считает случай с Дзюбой "цифровым терроризмом".

"Цифровой терроризм уже привел к тому, что половина голливудских звезд, которыми восхищаются наши дети, оказались в такой же ситуации. Например, Эмма Стоун, Дженнифер Лоуренс или Крис Эванс. Любимыми артистами они быть не перестали и продолжают сниматься в блокбастерах", - указала она в Telegram.

ФОТО: telegram-канал Тины Канделаки

Возмущена вмешательством в личную жизнь и Наташа Королева.

"Сколько судеб ещё надо сломать, чтобы конституционные права человека (в том числе публичного) соблюдались в государстве, которое провозглашает себя правовым?" - спрашивает исполнительница.

Звезда сериала "Чики" Варвара Шмыкова пошла еще дальше. Она разместила в сторис свое обнаженное фото в поддержку футболиста.

ФОТО: https://www.instagram.com/barbaraska_92/?

Телеведущий Андрей Малахов в соцсетях разместил фотографию, где он лежит на кровати, как Дзюба в слитом видео.

"Постель в отеле - не футбольное поле", - написал он.

Экс-участница шоу "Дом-2" Виктория Боня тоже не стала отставать от звездных коллег.

Актер Михаил Боярский осудил решение главного тренера Станислава Черчесова не вызывать в команду ее капитана Артема Дзюбу после слива в Сеть интимного видео игрока. Он также выразил мнение, что изменения в составе сборной ни к чему не приведут, а Дзюбу как ее капитана назвал энерджайзером и мотором команды. Его цитирует Lenta.ru.

Не смогла пройти мимо травли спортсмена и певица Валерия.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил Артему Дзюбе очередное стихотворение.