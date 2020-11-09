Несмотря на обвинения в харрасменте, Скипский продолжает тренировать школьников

Несколько бывших учениц обвинили Скипского в харрасменте. Тогда знаток перестал появляться на турнирах в качестве тренера. Тем не менее свою работу со школьниками он не остановил. Об этом пишет "Медуза"

Эту информацию спецкор "Медузы" получил от бывшего ученика Скипского.

Известно, что с 2017 года Михаил Скипский тренирует школьную команду петербургского физико-математического лицея № 366 под названием "Чорты".

"К сожалению, он их тренирует до сих пор... Весной они перешли на тренировки через Zoom", - сказал ученик на условиях анонимности.

Скипский этот факт скрывает. Он убрав записи о своем имени из всех документов с результатами.

Школьники тоже не афишируют, что их тренером остался Михаил Скипский.

" Эти ребята - 10-й класс, и их желание победить всех гораздо сильнее страха от слухов вокруг. А Скипский - лучший и единственный опытный тренер в городе",- подчеркивает собеседник.

Эту информацию "Медузе" подтвердили еще два собеседника: один из участников команды "Чорты" и взрослый знаток. Из-за пандемии коронавируса Скипский подопечных не встречает. Также этот факт подтвердила директор лицея Татьяна Цветкова.

"Через Zoom, я думаю, он никого не совратит", - сказала она "Медузе".

Она не верит выдвинутым обвинениям. В прошлом сезоне в "Чортах" играли пять девочек и три мальчика; сейчас они учатся в 10-м классе.

Весной одна из школьниц ушла из команды. Ее мать отметила, что это не из-за Скипского. Ни одна из девушек, в том числе капитан, говорить со спецкором "Медузы" не стала.