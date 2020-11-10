Гиргенс предложил штрафы до 5000 евро за обслуживание людей без масок

Он выразил мнение, что нет оснований устанавливать ограничения услуг общественного питания и запрет на услуги салонов красоты. Вместо этого он подал в рабочу группу предложения к распоряжению Кабинета министров об объявлении режима ЧС, сообщает агентство LETA.

"Я не вижу осмысленного обоснования экспертов относительно того, зачем надо было закрывать салоны красоты, где прием ведется по предварительной записи, без контакта с другими людьми в салоне и с соблюдением всех эпидемиологических мер безопасности", - указал министр.

Гиргенс уверен, что эта сфера будет работать и в дальнейшем, но нелегально.

В свою очередь, об услугах общепита министр своего мнения не изменил, в частности, он считает, что остановка деятельности сферы должна быть последним шагом, так как нагрузка на экономику, социальный бюджет и безопасность несоразмеримы с запретом.

По провизорским данным, в виде пособий за простой и субсидированных зарплат планируется выплатить 85,8 миллиона евро, которые можно было бы вложить в другие важные для государства приоритеты.

Принимая во внимание вышеупомянутое, министр предложил альтернативу - установить большую ответственность за использование соответственных средств индивидуальной защиты, например, масок для лица, а не закрывать сферы коммерческой деятельности. 58

Предложения предусматривают увеличение ответственности организаторов мероприятий или поставщиков общественных услуг за соблюдение эпидемиологических мероприятий и запрет на оказание услуг лицам, не соблюдающим требования. В свою очередь, если лицо призыв не соблюдает, то поставщик услуги и владелец здания должны обеспечить, чтобы такие люди в помещения не допускались.

Проект предполагает и административную ответственность - за оказание услуги лицу, не соблюдающему требования эпидемиологической безопасности, к работнику предприятия можно применить штраф от 10 до 2000 евро, а к юридическому лицу - от 140 до 5000 евро.

В свою очередь, за впускание в закрытые помещения лица, не использующего маску или делающего это несоответственно, министр предлагает наказывать физическое лицо или работника юрлица штрафом от 10 до 2000 евро, а юридическое лицо - от 140 до 5000 евро. 58