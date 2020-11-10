Стоимость экспорта латвийских товаров в сентябре была рекордной - 1,275 млрд евро

Стоимость экспорта латвийских товаров в сентябре составила 1,275 млрд евро - это рекордный на сегодняшний день месячный объем экспорта, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
За девять месяцев текущего года экспортировано товаров на сумму 9,457 млрд евро, что на 1,3% или 123,8 млн евро меньше, чем за соответствующий период 2019 года, а импортировано на сумму 10,9 млрд евро - на 8,1% или 962,5 млн евро меньше. Таким образом, оборот внешней торговли Латвии в фактических ценах в этом году составил 20,36 млрд евро, что на 5,1% или 1,09 млрд евро меньше, чем за соответствующий период 2019 года.
В том числе в сентябре Латвия экспортировала товары на сумму 1,275 млрд евро - на 18,7% или 200,5 млн евро больше, чем в августе, и на 13% или на 146,3 млн евро больше, чем в сентябре 2019 года. До этого самая большая стоимость экспорта за месяц была зарегистрирована в ноябре 2018 года и октябре 2019 года - 1,218 млрд евро.
Импорт товаров в сентябре составил 1,428 млрд евро, что на 15,9% или 195,5 млн евро больше, чем в августе, и на 3,5% или 47,7 млн евро больше, чем в сентябре 2019 года.
Как отметили в ЦСУ, по сравнению с сентябрем 2019 года внешнеторговый баланс немного улучшился в связи с увеличением доли экспорта с 45% до 47,2%.