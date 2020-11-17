Фото ⟩ Санта-Клаусы в этом году не могут контактировать с детьми: как решают эту проблему в США

Каждый год дети приходят в торговые центры вместе с родителями, делают снимок с дедушкой и получают от него подарки. Но сейчас дети общаются с Сантой на расстояния двух метров.

ФОТО: AP/Scanpix

В других к Санте вообще невозможно подойти, поскольку он находится в огромном стеклянном шаре.

ФОТО: Scanpix/EPA

Как пишет издание, в других местах без маски ребенок даже не сможет подойти к Санте. В некоторых торговых центрах Сант ограждают, ставя ставят подарочные коробки и другие украшения.

Еще в ряде таких мест необходимо занимать электронную очередь - это должно помочь избежать столпотворений.