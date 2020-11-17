Вт, 17.11.2020
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Никита Зрелов, дипломированный биолог

Фото ⟩ Санта-Клаусы в этом году не могут контактировать с детьми: как решают эту проблему в США

Санта-Клаус в США

ФОТО: Reuters/ScanPix

По ясным причинам Дедам Морозам и Санта-Клаусам нужно особенно внимательно следить за своим здоровьем в 2020 году. Как пишет "Медуза", в Бельгии местным Сантам разрешили нарушить действующие в стране ограничения, но в США пошли другим путем... 

Каждый год дети приходят в торговые центры вместе с родителями, делают снимок с дедушкой и получают от него подарки. Но сейчас дети общаются с Сантой на расстояния двух метров.

ФОТО: AP/Scanpix

В других к Санте вообще невозможно подойти, поскольку он находится в огромном стеклянном шаре.

ФОТО: Scanpix/EPA

Как пишет издание, в других местах без маски ребенок даже не сможет подойти к Санте. В некоторых торговых центрах Сант ограждают, ставя ставят подарочные коробки и другие украшения.

Еще в ряде таких мест необходимо занимать электронную очередь - это должно помочь избежать столпотворений.

Репортаж Associated Press (на английском языке):

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