Новый список людей, которых ищут в Латвии: может, вам что-то известно о них?

Виктора Пранченко 1958 г. р., который проживает в г. Даугавпилс, ищет брат Валерий.

Любовь Борщ 1970 г. р. ищет сестра Ольга. "Последняя встреча была в 1997 году".

Светлану Бабюк 1956 г. р. из г. Рига ищет родственница Людмила.

Анатолия Красильникова 1959 г. р. и его семью ищет сестра Елена. "Анатолий может проживать на ул. Слокас в Риге".

Алексея Чечелюка ищет Кирилл. "Последнее письмо было в 2006 году".

Андрея Маслова 1961 г. р. из Тауркалне ищет родственница Анна. "Связь оборвалась в 2006 году".

Константина Бондора 1958 г. р. и его семью ищет бабушка Мария.

Геннадия Болтунова 1958 г. р. и его семью ищет сестра Ирина. "Нас разлучили в детстве".

Екатерину Тон 1990 г. р. ищет брат Сергей. "Мама Екатерины - Кийко (Литошко) Татьяна".

Хелену (Елену) Гуринович 1964 г. р. ищет сестра Марина. "Связь оборвалась после того, как мы уехали в Казахстан".

Виталия Солдатенкова 1961 г. р. из Бирзгальской волости ищет дочь Кития.

Своего сослуживца Евгения Плугина 1943 г. р. из г. Рига ищет Юрий.

Михайло Бойко 1943 г. р., который проживал на ул. Риексту в Риге, и его семью ищут сын Руслан и внук Иван.

Игоря Шмелева 1949 г. р. ищет дочь Татьяна. "Отец проживает в г. Рига".

Василия Прудникова 1960 г. р. и Лилию Прудникову 1963 г. р. из Даугавпилса ищет брат Александр.

Игоря Стирана 1971 г. р. из г. Резекне ищет сын Сергей. "Своего отца видел только на фотографиях".

Людмилу Каргину 1957 г. р. ищет брат Владимир. "Ищу свою сестру-двойняшку".

Елену Громову 1970 г. р. из г. Добеле ищет сын Александр.

Виктора Михайлова 1972 г. р., который проживает на Яунциема гатве в Риге, ищет дочь Яна. "Последняя встреча была в 1994 году".

Федора Горбачева 1945 г. р. из Юрмалы ищет дочь Елена. "Также ищу всех остальних родственников".

Леонида Терещенко 1956 г. р. ищут сын Павел и дочь Оксана.

Романа Круглякова 1962 г. р. ищет дочь Марианна. "Мою маму зовут Галина".

Свою лучшую подругу Екатерину Гринько 1949 г. р. ищет Нина.

Ирину Жемайте 1960 г. р., проживавшую на ул. Маскавас в Риге, ищет родственница Ирина. "Связь оборвалась в 2014 году".

Петра Митина 1950 г. р. ищет дочь Ирина. "Моя мама - Мария Родина".

Елену Яценко 1971 г. р. ищет Люда. "Оборвалась связь".

Алексея Алейникова 1962 г. р. ищет родственник Алексей.

Виолу Ростоку 1960 г. р. из г. Лимбажи ищет Лидия. "Ищу крестную маму своей внучки".

Ирину Ескову 1958 г. р. и Виктора Ескова 1954 г. р. ищет сестра Оксана. "Ищу сестру и брата".

Любовь Смирнову 1956 г. р. ищет двоюродная сестра Надежда.

Владимира Сокольникова 1974 г. р. ищет брат Андрей.

Аниту Иванову 1971-73 г. р. ищет сестра Дайга. "Нас распределили по разным детдомам".

Александра Гришина 1955 г. р. и его семью ищет сестра Ольга. "Фамилия мамы была Бачинска".

Василия Москаленко 1966 г. р. ищет дочь Юлия. "Последняя встреча с отцом была в 1990 году".

Владимира Кота 1943 г. р. из Риги ищет дочь Ирина. "Родители развелись. Может, у меня есть братья, сестры".

Маргариту Пуце 1963-65 г. р. ищет дочь Ирина. "Мамочка, отзавись!".

Если вам известно, где могут находиться люди, которых ищут родственники и друзья, или вы увидели в списке свое имя, просим написать или позвонить добровольному помощнику программы "Жди меня" в Латвии Мартиньшу Зиебергсу.

Если вы по каким-то причинам не хотите общаться со своими родными и близкими, просим также сообщить, чтобы вас больше не искали.