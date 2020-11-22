В Латвии стали чаще покупать электромобили. Какие льготы доступны их владельцам?

В Латвии за три квартала 2020 года первичную регистрацию прошли 287 электромобилей. В том числе в Латвии продано 229 работающих от аккумулятора электромобилей и 58 электромобилей, которые можно подзаряжать от внешнего источника питания. В свою очередь за первые три квартала прошлого года в Латвии было зарегистрировано всего 67 электромобилей.

Таким образом в Латвии произошел рекордный рост числа электромобилей - на 328%. В Словакии, которая занимает второе место по росту числа электромобилей, за год оно увеличилось на 316,5%, а в Чехии - на 245,5%.

Высокие результаты продаж подзаряжаемых от внешнего источника электромобилей отмечены и в остальных странах Балтии. В Эстонии за девять месяцев этого года было продано 253 таких автомобиля, что на 208% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Литве за первые девять месяцев этого года было продано 328 таких электромобилей, что на 173% больше, чем за тот же период прошлого года.

Темпы роста продаж электромобилей в странах Балтии значительно опередили рост числа зарегистрированных электромобилей в среднем по ЕС. За три квартала этого года в ЕС было зарегистрировано 570 278 электромобилей по сравнению с 256 863 электромобилями за тот же период прошлого года.

Несмотря на пандемию Covid-19, продажи электромобилей в странах ЕС увеличились на 122%.

Наибольшее количество электромобилей за девять месяцев этого года продано в Германии - 204 492 машины, что на 174% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На втором месте Франция со 110 874 проданными электромобилями, что на 162% больше, чем годом ранее. На третьем месте Нидерланды, где за девять месяцев текущего года было продано 39 240 электромобилей, что на 16,3% больше, чем в прошлом году. Самые низкие продажи электромобилей отмечены на Кипре, где с января по сентябрь было продано всего 22 автомобиля по сравнению с 18 за тот же период прошлого года.

За последние три года продажи электромобилей в среднем по ЕС выросли на 110%, а количество точек подзарядки увеличилось всего на 58% - до почти 200 тыс.

Вопросы доступности инфраструктуры для электромобилей актуальны и в странах Балтии. В Латвии, Литве и Эстонии в течение последнего года много обсуждалась необходимая государственная поддержка для покупки электромобилей, однако ее размер в странах Балтии различается. В Эстонии госпрограмма при покупке электромобиля предусматривает поддержку в размере 5000 евро. Аналогичная программа по покупке электромобилей, электромотороллеров и скутеров действует в Литве, но государственное софинансирование для покупки транспортного средства доступно только в случае уничтожения старого транспортного средства. В свою очередь Латвия не оказывает финансовой поддержки для покупки электромобилей, однако