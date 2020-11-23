"Он был сердцем нашей семьи": принц Уильям и Кейт Миддлтон сообщили о смерти питомца

Герцоги Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон на своей странице в Instagram сообщили о смерти их собаки по кличке Лупо.
"К большому сожалению, в минувшие выходные скончалась наша дорогая собака Лупо. Он был сердцем нашей семьи последние девять лет, и мы будем очень по нему скучать", - сказано в подписи к фотографии любимца.
Лупо часто можно видеть на семейных снимках членов герцогов. По информации издания People, Лупо помогал хозяйке бороться с тоской по супругу.
Английский кокер-спаниель родился от собаки, которой владели Майкл и Кэрол Миддлтон - родители Кейт. Лупо подарили на свадьбу Уильяма и Кейт в 2011 году.
Считается, что именно пес помог выбрать имя для принца Джорджа. Согласно сообщению Daily Mail, супруги разбросали на полу бумажки с разными именами, и Лупо выбрал одну из них. Кейт Миддлтон назвала Лупо в честь своей прабабушки по отцовской линии - Олив Кристианы Луптон.