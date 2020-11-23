"Он был сердцем нашей семьи": принц Уильям и Кейт Миддлтон сообщили о смерти питомца

"К большому сожалению, в минувшие выходные скончалась наша дорогая собака Лупо. Он был сердцем нашей семьи последние девять лет, и мы будем очень по нему скучать", - сказано в подписи к фотографии любимца.

Лупо часто можно видеть на семейных снимках членов герцогов. По информации издания People, Лупо помогал хозяйке бороться с тоской по супругу.

ФОТО: Scanpix/AP

Английский кокер-спаниель родился от собаки, которой владели Майкл и Кэрол Миддлтон - родители Кейт. Лупо подарили на свадьбу Уильяма и Кейт в 2011 году.