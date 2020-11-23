Из тюрьмы в Италии освобождена латвийская пианистка

Напомним, Румпане более месяца находилась в итальянской тюрьме, так как в 2014 году ехала в общественном транспорте без билета и не раскрыла свою личность.

После она находилась под домашним арестом в Риме, но сообщила, что наконец-то свободна.

"Победа в суде. Я свободна", - написала она в соцсетях

В комментариях она отмечает, что собирается вернуться в Латвию и ищет варианты полетов.

Ее коллега по сцене Динс Сумерагс прокомментировал ситуацию: "Спасибо всем неравнодушным! Суд в Риме снял все обвинения с Дженнифер. Скоро она вновь сможет радовать слушателей новыми произведениями".