Пн, 23.11.2020
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Илзе Винькеле, министр здравоохранения

Из тюрьмы в Италии освобождена латвийская пианистка

Дженнифер Румпане

ФОТО: publicitātes

Латвийская пианистка, вокалист, композитор, аранжировщик и педагог Дженнифер Румпане более месяца провела в тюрьме Италии. Сейчас она сообщила, что выиграла суд и ее оправдали. 

Напомним, Румпане более месяца находилась в итальянской тюрьме, так как в 2014 году ехала в общественном транспорте без билета и не раскрыла свою личность.

После она находилась под домашним арестом в Риме, но сообщила, что наконец-то свободна.

"Победа в суде. Я свободна", - написала она в соцсетях

В комментариях она отмечает, что собирается вернуться в Латвию и ищет варианты полетов.

Ее коллега по сцене Динс Сумерагс прокомментировал ситуацию: "Спасибо всем неравнодушным! Суд в Риме снял все обвинения с Дженнифер. Скоро она вновь сможет радовать слушателей новыми произведениями".

Ранее родители Румпане для защиты и выплат за домашний арест потратили все свои накопления.

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