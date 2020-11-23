Из тюрьмы в Италии освобождена латвийская пианистка

Латвийская пианистка, вокалист, композитор, аранжировщик и педагог Дженнифер Румпане более месяца провела в тюрьме Италии. Сейчас она сообщила, что выиграла суд и ее оправдали.
Напомним, Румпане более месяца находилась в итальянской тюрьме, так как в 2014 году ехала в общественном транспорте без билета и не раскрыла свою личность.
После она находилась под домашним арестом в Риме, но сообщила, что наконец-то свободна.
В комментариях она отмечает, что собирается вернуться в Латвию и ищет варианты полетов.
Ее коллега по сцене Динс Сумерагс прокомментировал ситуацию: "Спасибо всем неравнодушным! Суд в Риме снял все обвинения с Дженнифер. Скоро она вновь сможет радовать слушателей новыми произведениями".
Ранее родители Румпане для защиты и выплат за домашний арест потратили все свои накопления.