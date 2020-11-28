Почему в СССР станции метро встраивали в жилые или административные здания?

В других местах, в том числе и в метрополии небоскребов Art Deco в Нью-Йорке или на родине Bauhaus Берлине станции метро были довольно простыми и серыми, тогда как в крупнейших городах СССР они выделялись яркой роскошью. Кроме того, в СССР станции метро были встроены в здания, а не находились под землей, как в других местах.

Строительство станций метро в городах Советского союза началось в первой половине 20-го века. В то время самые первые туннели и станции метро появились именно в Москве. Большая часть станций московского метро была интегрирована в жилые дома или другие, например, административные здания. Позднее такой же принцип использовался для строительства метро в других городах. Этот факт вызывает вопрос - почему в СССР не строили станции под землей?

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Станции метро в зданиях встречаются в Санкт-Петербурге, Киеве, Минске. В то время встраивание станций метро в здания прямым образом было связано с быстрой урбанизацией в 30-х годах. В начале 1931 года самоуправлению Москвы срочно нужно было решать проблему городского транспорта. Курсирующие в городе трамваи уже не могли обслужить быстро растущее число жителей, поэтому городу был нужен новый вид транспорта.

Сначала правительство настаивало на строительстве наземных рельсов, однако годом позже, после тщательных исследований, было принято окончательное решение о строительстве системы подземной железной дороги. После принятие решения городские планировщики столкнулись со следующей проблемой: Москва была большим и старым городом, который был густо застроен даже в царские времена, и на улицах было довольно мало места для строительства станций.

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