Видео ⟩ Беседа о мужском здоровье "Мужчина, живи!"

В завершении всемирного месяца мужского здоровья, в понедельник, 30 ноября в онлайн-трансляции Sarunas par vīriešu veselību (Беседы о мужском здоровье) ведущие специалисты сферы здравоохранения Латвии - семейные врачи, урологи, онкологи, химиотерапевты, физиотерапевты и психотерапевты - поговорили о наиболее распространенных мужских болезнях в разных возрастных группах, их первых признаках, ежегодных проверках здоровья, профилактике, диагнозе и лечении рака простаты, а также о психотерапевтической поддержке пациентов с раком простаты и их семей.
"Девиз трансляции, посвященной мужскому здоровью, - "Мужчина, живи!". Он раскрывает и нашу главную цель - пригласить каждого мужчину задуматься о своем здоровье и жизни. Ведь сейчас мы, к сожалению, видим, что мужчины не уделяют этому достаточного внимания. Во время трансляции мы будем говорить на темы, которые должен знать каждый уважающий себя мужчина, а также попытаемся сломать стереотипы о диагностике и лечении разных болезней. Поговорим также на темы, на которые пациенты иногда стесняются задавать вопросы в кабинете врача, например, о сексуальной жизни после операции рака простаты. Любой из зрителей анонимно сможет задать вопросы на интересующие его темы, получив поддержку и помощь. Мы считаем, что это особенно важно во время чрезвычайной ситуации по Covid-19, когда мужчины не всегда могут получить очную консультацию у врача.
Одной из главных тем трансляции будет профилактика, диагностика и лечение рака простаты. Др. Вагановс отмечает суровую реальность - в период с 2008 по 2018 год умерли 4274 мужчины. Болезнь зачастую выявляется уже в запущенной стадии. Это показывает и статистика: 50% мужчин в возрасте риска рака простаты ни разу в жизни не были у уролога. Причины самые разные. Одна из них - мужчины не хотят демонстрировать слабость, отправляясь к врачу, и как бы признаваться в своей уязвимости. Кроме того, в обществе сложилось ошибочное представление о том, как на самом деле происходит проверка здоровья простаты, в свою очередь многие даже не знают, где искать помощь, и обращаются к врачу только тогда, когда уже слишком поздно. Самое печальное в этом - тот факт, что от рака простаты умирать не надо. Лечение при своевременном его выявлении может дать отличные результаты и позволить вести счастливую и полноценную жизнь.
Во время трансляции речь зашла о:
- Наиболее распространенных мужских болезнях в разных возрастных группах и об их первых признаках
- Ежегодных проверках здоровья, которые необходимы для своевременной диагностики этих заболеваний
- Методах диагностики рака простаты - тесте PSA (анализ крови) и др.
- Как подготовиться к визиту к урологу и как происходит обследование
- Что делать, если у Тебя рак - разные методы лечения, их выбор в зависимости от индивидуального случая пациента, период восстановления, побочные эффекты лечения и как с ними бороться (эректильная дисфункция и др.)
- Психологической поддержке - как принять свой диагноз, как семье уживаться с этим диагнозом и как поддержать пациента с раком простаты
- Профилактике - здоровом питании и образе жизни, физической активности, помогающей уменьшить риск рака, о стрессе как прямом пути к болезни.
Во время прямой трансляции Латвийская Ассоциация урологов представила также созданный в заботе о мужском здоровье благотворительный календарь на 2021 год, в котором признанный в Латвии фотограф Гатис Розенфелдс запечатлел известных в обществе мужчин. Календарь дополняют пожелания участников календаря латвийским мужчинам, с напоминаниями о том, как важно заботиться о своем здоровье.
На страницах календаря запечатлены мужчины разных профессий и возраста: призер чемпионатов мира по пляжному волейболу Эдгарс Точс, актер Нового Рижского театра, лауреат Spēlmaņu nakts Каспарс Знотиньш, философ, ассоциированный профессор RSU Вентс Силис, зачинатель движения хоров мальчиков в Латвии, дирижер, учитель, основатель и многолетний директор хоровой школы Рижского Домского собора Янис Эренштрейтс, директор Рижского марафона Rimi, директор Nords Event Communications, основатель фестиваля шампанского Riga Wine & Champagne Айгарс Нордс, повар Дома поваров в Лигатне Эрик Дрейбантс, радио и телеведущий Валдис Мелдерис, теолог, психолог, священник и лектор Индулис Пайчс, музыкант Маркус Рива, уролог, руководитель клиники урологии RAKUS, ассоциированный профессор Вилнис Лиелувиетис, а также урологи Др. Алвис Лаукманис и Др. мед. Юрис Плонис.
Календарь можно будет купить в крупнейших книжных магазинах Jāņa Roze - в ТЦ Alfa, ТЦ Spice, ТЦ Akropole, на улице Кр.Барона, 5, а также в интернет-магазине - https://www.janisroze.lv/.
С помощью Ziedot.lv и Латвийской Ассоциации сельских семейных врачей средства от продажи будут направлены в латвийские регионы мужчинам, которые собственными силами не могут позволить себе оплатить необходимые обследования для диагностики рака простаты.