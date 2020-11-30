Видео ⟩ Беседа о мужском здоровье "Мужчина, живи!"

"Девиз трансляции, посвященной мужскому здоровью, - "Мужчина, живи!". Он раскрывает и нашу главную цель - пригласить каждого мужчину задуматься о своем здоровье и жизни. Ведь сейчас мы, к сожалению, видим, что мужчины не уделяют этому достаточного внимания. Во время трансляции мы будем говорить на темы, которые должен знать каждый уважающий себя мужчина, а также попытаемся сломать стереотипы о диагностике и лечении разных болезней. Поговорим также на темы, на которые пациенты иногда стесняются задавать вопросы в кабинете врача, например, о сексуальной жизни после операции рака простаты. Любой из зрителей анонимно сможет задать вопросы на интересующие его темы, получив поддержку и помощь. Мы считаем, что это особенно важно во время чрезвычайной ситуации по Covid-19, когда мужчины не всегда могут получить очную консультацию у врача.

Одной из главных тем трансляции будет профилактика, диагностика и лечение рака простаты. Др. Вагановс отмечает суровую реальность - в период с 2008 по 2018 год умерли 4274 мужчины. Болезнь зачастую выявляется уже в запущенной стадии. Это показывает и статистика: 50% мужчин в возрасте риска рака простаты ни разу в жизни не были у уролога. Причины самые разные. Одна из них - мужчины не хотят демонстрировать слабость, отправляясь к врачу, и как бы признаваться в своей уязвимости. Кроме того, в обществе сложилось ошибочное представление о том, как на самом деле происходит проверка здоровья простаты, в свою очередь многие даже не знают, где искать помощь, и обращаются к врачу только тогда, когда уже слишком поздно. Самое печальное в этом - тот факт, что от рака простаты умирать не надо. Лечение при своевременном его выявлении может дать отличные результаты и позволить вести счастливую и полноценную жизнь.