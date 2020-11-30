"Это было тяжелое время для меня и моей мамы": Баста об употреблении героина, заработках и Алле Пугачевой

О наркозависимости

Баста сейчас признается, что доволен тем, чего добился. Его мама им гордится. Напомним, что недавно рэпер похоронил отца.

Но в биографии звезды был и период тяжелой наркозависимости. Баста не стал скрывать, что первый раз попробовать героин ему предложили друзья.

"Мы выпивали и курили марихуану. Мне предложили. Ничего не напугало. Я не кололся, я сначала понюхал. Мне очень понравилось..." - вспоминает он.

Артист указал, что сначала это показалось ему "лекарством от боли", которая внутри. Потом он ощутил, что это превратилось в "систематическое употребление". После он начал колоться.

"Это было тяжелое время для меня и моей мамы", - подытожил Василий.

Сейчас это время уже позади. Баста не только стал востребованным артистом, но и основал свой лейбл Gazgolder.

О заработках

Ксении Собчак Баста рассказал, что его выступление на корпоративе стоит 70 тысяч евро, а вот издание Forbes насчет его заработков ошиблось. Они указали 6,5-6,9 миллиона долларов, а на самом деле - 4-4,5 миллиона.

"Если я зарабатываю больше, то больше остается на себя. Большую часть забирает производство", - заметил рэпер.

Баста подчеркнул, что основная его прибыль - это концерты, а самая расходная и менее доходная - это лейбл Gazgolder.

"Все деньги, которые зарабатываются с продажи музыки - они остаются на лейбле и используются как дополнительное финансирование", - пояснил Василий.

Он не знает, какой заработок несут YouTube-шоу. Какие-то сводки он знает и понимает. Но это примерно.

Программу "Музыкалити" придумали его коллеги: Наталья Мостакова (PR-директор), Сергей Ильин (креативный директор), Дмитрий Миловзоров и Николай Дуксин. Сначала артист говорил, что это будет провал, но в итоге "все сработало".

Василий Вакуленко подчеркнул, что не знает деталей ни одного шоу, не видел большинство выпусков - он полностью доверяет коллегам.

"Ксения, здесь немного п****ц все", - указал рэпер.

Он уверен, что иначе быть не может.

Баста также сказал, что "естественная часть" профессии "быть объектом заговоров". К примеру, скандал на шоу "Голос", когда члены жюри (в котором он состоит) повернулись к талантливой участнице, а она оказалась дочерью ведущего Первого канала.

Знакомство с Аллой Пугачевой

С Примадонной Баста познакомился на заседании комитета в Государственной думе. Уходя, она похлопала рэпера по плечу и сказала: "Будь здоров, мой хороший". Василий подчеркнул, что Алла Борисовна в своем возрасте сохранила прекрасное чувство юмора и осталась "лукавой бабой" в хорошем смысле этого слова.

"В ней это есть, и это шикарно", - заметил он.