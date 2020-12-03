Королева отменила Рождество, но не подарки! Что она дарит своему персоналу?

Впервые за долгие годы правления королева Великобритании Елизавета II отменила традиционное рождественское мероприятие, на котором она щедро одаривает свой персонал.
Букингемский дворец публично объявил о том, что ежегодное мероприятие по вручению подарков, которое обычно проводится во время Адвента, в этом году не состоится.
Королева Елизавета II любит Рождество и каждый год щедро одаривает своих доверенных сотрудников.
Обычно это всевозможные приятные мелочи - шкатулка для драгоценностей, фоторамка с инициалами получателя, солонка и перечница, красивая поздравительная открытка или что-то подобное.
Сотрудники, которые не хотят подарков, могут получить купоны в популярные британские магазины.
На мероприятии обычно подают любимый рождественский пудинг королевы и шампанское.
Королева оплачивает подарки "из собственного кармана". Каждый год она тратит на них десятки тысяч евро.
Конечно, в этом году без подарков никто не останется - Ее Высочество поздравит всех по почте, но особого празднования, которого очень ждут все сотрудники, не будет.
В этом году 94-летняя королева проведет Рождество со своим мужем, 99-летним принцем Филиппом.
Галерея: Британская королевская семья на рождественской службе