Чт, 3.12.2020
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Юрий Перевощиков.
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Королева отменила Рождество, но не подарки! Что она дарит своему персоналу?

ФОТО: Reuters/ScanPix

Впервые за долгие годы правления королева Великобритании Елизавета II отменила традиционное рождественское мероприятие, на котором она щедро одаривает свой персонал.

Букингемский дворец публично объявил о том, что ежегодное мероприятие по вручению подарков, которое обычно проводится во время Адвента, в этом году не состоится.

Королева Елизавета II любит Рождество и каждый год щедро одаривает своих доверенных сотрудников.

Обычно это всевозможные приятные мелочи - шкатулка для драгоценностей, фоторамка с инициалами получателя, солонка и перечница, красивая поздравительная открытка или что-то подобное.

Сотрудники, которые не хотят подарков, могут получить купоны в популярные британские магазины.

На мероприятии обычно подают любимый рождественский пудинг королевы и шампанское.

Королева оплачивает подарки "из собственного кармана". Каждый год она тратит на них десятки тысяч евро.

Конечно, в этом году без подарков никто не останется - Ее Высочество поздравит всех по почте, но особого празднования, которого очень ждут все сотрудники, не будет.

В этом году 94-летняя королева проведет Рождество со своим мужем, 99-летним принцем Филиппом.

Королева Елизавета II и принц Филипп

ФОТО: Reuters/ScanPix

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