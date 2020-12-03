Королева отменила Рождество, но не подарки! Что она дарит своему персоналу?

Букингемский дворец публично объявил о том, что ежегодное мероприятие по вручению подарков, которое обычно проводится во время Адвента, в этом году не состоится.

Королева Елизавета II любит Рождество и каждый год щедро одаривает своих доверенных сотрудников.

Обычно это всевозможные приятные мелочи - шкатулка для драгоценностей, фоторамка с инициалами получателя, солонка и перечница, красивая поздравительная открытка или что-то подобное.

Сотрудники, которые не хотят подарков, могут получить купоны в популярные британские магазины. 2

На мероприятии обычно подают любимый рождественский пудинг королевы и шампанское.

Королева оплачивает подарки "из собственного кармана". Каждый год она тратит на них десятки тысяч евро. 2

Конечно, в этом году без подарков никто не останется - Ее Высочество поздравит всех по почте, но особого празднования, которого очень ждут все сотрудники, не будет.

В этом году 94-летняя королева проведет Рождество со своим мужем, 99-летним принцем Филиппом. 2

Королева Елизавета II и принц Филипп ФОТО: Reuters/ScanPix