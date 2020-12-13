В Латвии на Covid-19 проверяют даже котов

На сегодняшний день были протестированы 130 кошек - в основном изучали обитателей различных приютов, а также четырехлапых из домохозяйств, где были инфицированные Covid-19 люди.

У каждого кота брали по три образца - мазок из горла, образец фекалий, так как вирус выходит через кишечный тракт, и кровь для обнаружения антител.

Гундега Мурниеце, докторант факультета ветеринарной медицины LLU, рассказывает, что ей удалось сделать выводы о существовании нескольких кошек, у которых выработались антитела к SARS-CoV-2, или Covid-19.

"Это означает, что эти кошки контактировали с вирусом, и что у них развился иммунный ответ. Наличие антител указывает на то, что животное, вероятнее всего, переболело Covid-19", - объясняет она.

Декан факультета ветеринарной медицины Латвийского сельскохозяйственного университета Каспарс Коваленко отмечает, что коты, вероятно, болеют Covid-19 в течение очень короткого времени, потому что в случаях, когда контакт с инфицированным человеком был очень тесным и у животного проявлялись клинические признаки - воспаление верхних дыхательных путей, - обнаружить РНК Cov-2 в образцах так и не удавалось.

"В некоторых случаях были обнаружены антитела, но по большей части инфекция проходит самостоятельно, поэтому у кошки в течение 2-3 дней проявляются такие клинические признаки, а затем животное довольно быстро выздоравливает", - говорит он.

Исследователи отмечают наличие риска, что коты могут стать так называемыми инфекционными резервуарами.

"Если кошка заразилась вирусом и он адаптировался к этой конкретной кошке, то, когда она попадает в приют, вирус может начать циркулировать среди остальных животных и в некоторых случаях потенциально развиваться как новый вирус. И, конечно же, существует опасность, что обратно этот вирус может вернуться из популяции кошек. Как в случае с норками, но норки, как известно, более восприимчивы, чем кошки", - продолжает Коваленко.