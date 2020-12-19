Голос-9: Шнуров и Баста встретились в эфире после взаимных оскорблений, а Нагиев пошутил про вопросы Путину

Первыми начали свое выступление подопечные Валерия Сюткина: Фантине Притула, Олег Аккуратов и Сурен Платонов.

Сергей Шнуров признался, что ему все в выступлениях понравилось.

"Тут можно сидя, присаживайтесь!" - пошутил над ним Нагиев, намекая на пресс-конференцию с президентом РФ 17 декабря, на которой музыкант задавал вопросы стоя.

"Когда пел Олег, у меня екнуло в том месте, где должна быть душа", - признался Шнуров.

Он добавил, что голубой костюм Сурена вернул его в атмосферу матча "Зенит" - "Спартак".

По результатам зрительского голосования и выбора тренера в полуфинал вышли Олег Аккуратов и Сурен Платонов. Вторая тройка участников была из команды Полины Гагариной: Кирилл Суслов, Надежда Самкова и Яна Габбасова. И за бортом осталась в этот раз Надежда. Дальше прошли Кирилл и Яна, а Надежда выбыла. Команда Сергея Шнурова как всегда выступила ярко. Ее представили: Дмитрий Венгеров, Жан Милимеров и Мария Русакова. Дмитрий Венгеров исполнил песню группы "Король и шут" - "Кукла колдуна", а Жан Милимеров спел свой вариант легендарного хита Демиса Руссоса - "From Souvenirs to Souvenirs". Мария Русакова покорила зрителей своей версией песни "Знаешь ли ты", популярной в 2000-х исполнительницы МакSим. По результатам зрительского голосования и выбора тренера в полуфинал вышли Олег Аккуратов и Сурен Платонов. Вторая тройка участников была из команды Полины Гагариной: Кирилл Суслов, Надежда Самкова и Яна Габбасова. И за бортом осталась в этот раз Надежда.Дальше прошли Кирилл и Яна, а Надежда выбыла. Команда Сергея Шнурова как всегда выступила ярко. Ее представили: Дмитрий Венгеров, Жан Милимеров и Мария Русакова. Дмитрий Венгеров исполнил песню группы "Король и шут" - "Кукла колдуна", а Жан Милимеров спел свой вариант легендарного хита Демиса Руссоса - "From Souvenirs to Souvenirs". Мария Русакова покорила зрителей своей версией песни "Знаешь ли ты", популярной в 2000-х исполнительницы МакSим.

После суммирования голосов наставника и публики в проекте остались Мария Русакова и Дмитрий Венгеров.

Завершала программу команда Басты: Елизавета Пурис, Василий Пасечник и Юрий Гордиенко.

Юрий понравился подписчикам в Сети своим исполнением песни Ника Кейва и Кайли Миноуг "Where the Wild Roses Grow".

Главной интригой вечера была то, как Сергей Шнуров оценит выступление подопечных Басты. "Хочется сказать Василию Михайловичу. Как меня научил меня президент на вчерашней встрече, надо вместо матных слов употреблять слово "редиска"... Так вот. Это было просто...редиска. Василий (Пасечник - прим. редактора), было без кривляний. Вы прожили этот номер и спасибо, что обошлось без шпагата! Остальные тоже большие молодцы", - заметил рок-музыкант.

После выступления было решено, что в полуфинал вышли Василий Пасечник и Елизавета Пурис, а Юрий Гордиенко отправился домой.