Латвия в срочном порядке приостанавливает пассажирские перевозки с Великобританией

Пассажирские перевозки в Великобританию и обратно приостановлены с понедельника, 21 декабря, по 1 января 2021 года.

Отметим, что в понедельник из аэропорта "Рига" были запланированы шесть рейсов в различные города Великобритании, сообщила руководитель отдела коммуникаций аэропорта Лаура Карните.

До конца 2020 года airBaltic планировала 22 полета или 11 обратных рейсов из Латвии в Великобританию. На эти рейсы было продано 1004 билета. Около 40% из них пришлось на рейсы из Лондона в Ригу, а остальные - на рейсы в Лондон.

В Министерстве сообщения подчеркивают, что решение Латвии аналогично решениям, принятым другими странами Европейского Союза (ЕС), до дальнейшего выяснения обстоятельств вокруг нового типа вируса. Другие европейские страны уже решили или планируют в ближайшее время принять запрет на поездки.

Министр сообщения Талис Линкайтс (JKP) пояснил, что быстрые, для обеспечения интересов общественного здравоохранения важны целенаправленные и скоординированные действия с другими странами ЕС.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле (AP) написала в социальной сети Twitter, что в настоящее время проводится оценка информации о новейшей мутации коронавируса. Она отметила, что от Европейского центра профилактики и контроля заболеваний получена оценка рисков и в настоящее время ведутся консультации с экспертами. "Мы готовим решение, цель которого - как можно дольше защитить население Латвии от мутации нового типа", - добавила политик.

Как известно, в воскресенье, 20 декабря, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хенкок признал, что распространение недавно обнаруженной самой заразной формы коронавируса в настоящее время контролировать невозможно и введенный в стране для его сдерживания строгий карантинный режим может оставаться в силе в течение нескольких месяцев.

Несколько стран уже временно приостановили пассажирские перевозки с Соединенным Королевством.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в субботу, что миллионам британцев придется изменить свои планы и остаться на Рождество дома, поскольку новый штамм вируса распространяется намного быстрее, чем было известно ранее - допускается, что он на 70% более заразен, но нет никаких доказательств того, что вариант нового вируса, названный VUI 202012/01, будет более смертоносным или менее чувствительным к разработанным вакцинам.