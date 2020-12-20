Вс, 20.12.2020
Если в течение десяти дней нам не удастся улучшить ситуацию, мы будем вынуждены ввести весь комплекс ограничений на передвижение, но ни я, ни правительство, ни общество этого не хотят. Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш
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Латвия в срочном порядке приостанавливает пассажирские перевозки с Великобританией

Иллюстративное фото

ФОТО: Publicitātes foto

Принимая во внимание сообщения о новом штамме Covid-19, правительство Латвии приняло решение о приостановке пассажирских перевозок с Великобританией, сообщает LETA.

Пассажирские перевозки в Великобританию и обратно приостановлены с  понедельника, 21 декабря, по 1 января 2021 года.

Отметим, что в понедельник из аэропорта "Рига" были запланированы шесть рейсов в различные города Великобритании, сообщила руководитель отдела коммуникаций аэропорта Лаура Карните.

До конца 2020 года airBaltic планировала 22 полета или 11 обратных рейсов из Латвии в Великобританию. На эти рейсы было продано 1004 билета. Около 40% из них пришлось на рейсы из Лондона в Ригу, а остальные - на рейсы в Лондон.

В Министерстве сообщения подчеркивают, что решение Латвии аналогично решениям, принятым другими странами Европейского Союза (ЕС), до дальнейшего выяснения обстоятельств вокруг нового типа вируса. Другие европейские страны уже решили или планируют в ближайшее время принять запрет на поездки.

Министр сообщения Талис Линкайтс (JKP) пояснил, что быстрые, для обеспечения интересов общественного здравоохранения важны целенаправленные и скоординированные действия с другими странами ЕС.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле (AP) написала в социальной сети Twitter, что в настоящее время проводится оценка информации о новейшей мутации коронавируса. Она отметила, что от Европейского центра профилактики и контроля заболеваний получена оценка рисков и в настоящее время ведутся консультации с экспертами. "Мы готовим решение, цель которого - как можно дольше защитить население Латвии от мутации нового типа", - добавила политик.

Как известно, в воскресенье, 20 декабря, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хенкок признал, что распространение недавно обнаруженной самой заразной формы коронавируса в настоящее время контролировать невозможно и введенный в стране для его сдерживания строгий карантинный режим может оставаться в силе в течение нескольких месяцев.

Несколько стран уже временно приостановили пассажирские перевозки с Соединенным Королевством. 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в субботу, что миллионам британцев придется изменить свои планы и остаться на Рождество дома, поскольку новый штамм вируса распространяется намного быстрее, чем было известно ранее - допускается, что он на 70% более заразен, но нет никаких доказательств того, что вариант нового вируса, названный VUI 202012/01, будет более смертоносным или менее чувствительным к разработанным вакцинам. 

Выяснилось, что впервые этот тип вируса ученые обнаружили у пациента в сентябре.

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