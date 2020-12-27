Вс, 27.12.2020
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Это правда? Нет слухи: Бузова, Заворотнюк и другие популярные герои желтой прессы в 2020 году
Звездные страсти

ФОТО: instagram / коллаж RUS TVNET

Еженедельно RUS TVNET обозревает самые громкие слухи из мира шоу-бизнеса. Рассказываем про самые читаемые материалы из рубрики "Звездные страсти" в 2020 году. 

Итак, абсолютным лидером по читаемости становится Павел Прилучный и все, что с ним происходило. Читатели RUS TVNET интересуются не только его творческими успехами, но и скандальной личной жизнью. 

Сначала это были новости о громком разводе с Агатой Муцениеце (ну как же не поддержать землячку), а после слухи о многочисленных романах. Желтая пресса стала регулярно искать новых любовниц Павла. Обсуждение возможных отношений с Мирославой Карпович несколько недель не покидало топы читателей RUS TVNET, но возможный переезд актрисы в дом к Прилучному и вовсе побил все рекорды читаемости. 

На втором месте расположились слухи о состоянии Анастасии Заворотнюк. Тут и новости о возвращение в кино, а также возможное интервью на телевидении. Мы сами не понимаем, что из этого правда. Искренне надеемся, что актриса победит недуг, а ее родным пожелаем в Новом году сил и терпения. 

Нельзя оставить без внимания еще две популярные пары среди наших читателей: Евгений Петросян и Татьяна Брухунова, а вторая Ольга Бузова и Давид Манукян
Конечно, самыми частыми темами для обсуждения были неудачи Ольги Бузовой в личной жизни и вторая беременность Татьяны Брухуновой. 

Никто достоверно не знает, что происходит в этих семьях на самом деле. Если только это не многочисленные анонимы и соседи звезд (куда же без них!). Мы обещаем, что продолжим для вас обозревать самые громкие и скандальные слухи из мира шоу-бизнеса в 2021 году. 

Берегите себя, и да, наконец-то 2020 год подходит к концу! 

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