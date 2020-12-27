Это правда? Нет слухи: Бузова, Заворотнюк и другие популярные герои желтой прессы в 2020 году
Еженедельно RUS TVNET обозревает самые громкие слухи из мира шоу-бизнеса. Рассказываем про самые читаемые материалы из рубрики "Звездные страсти" в 2020 году.
Итак, абсолютным лидером по читаемости становится Павел Прилучный и все, что с ним происходило. Читатели RUS TVNET интересуются не только его творческими успехами, но и скандальной личной жизнью.
Сначала это были новости о громком разводе с Агатой Муцениеце (ну как же не поддержать землячку), а после слухи о многочисленных романах. Желтая пресса стала регулярно искать новых любовниц Павла. Обсуждение возможных отношений с Мирославой Карпович несколько недель не покидало топы читателей RUS TVNET, но возможный переезд актрисы в дом к Прилучному и вовсе побил все рекорды читаемости.
На втором месте расположились слухи о состоянии Анастасии Заворотнюк. Тут и новости о возвращение в кино, а также возможное интервью на телевидении. Мы сами не понимаем, что из этого правда. Искренне надеемся, что актриса победит недуг, а ее родным пожелаем в Новом году сил и терпения.
Нельзя оставить без внимания еще две популярные пары среди наших читателей: Евгений Петросян и Татьяна Брухунова, а вторая Ольга Бузова и Давид Манукян.
Конечно, самыми частыми темами для обсуждения были неудачи Ольги Бузовой в личной жизни и вторая беременность Татьяны Брухуновой.
Никто достоверно не знает, что происходит в этих семьях на самом деле. Если только это не многочисленные анонимы и соседи звезд (куда же без них!). Мы обещаем, что продолжим для вас обозревать самые громкие и скандальные слухи из мира шоу-бизнеса в 2021 году.
Берегите себя, и да, наконец-то 2020 год подходит к концу!