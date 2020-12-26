Сб, 26.12.2020
Когда кого-то задерживают, официальные лица говорят, что это наркоманы, алкоголики, неоднократно привлекавшиеся к уголовной или административной ответственности. А это просто женщины - адекватные, нормальные. Ольга Шукайло, автор уже вошедшего в историю снимка
Ольга Шукайло, автор уже вошедшего в историю снимка
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В России кота выбросили в мусорник. Позже его нашли и сделали заместителем министра!

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

21 декабря в российском городе Ульяновске спасли кота, которого выбросили в мусор. Работник мусоросортировочного комплекса достал животное из мешка за несколько секунд до того, как тот попал бы в мусорный сепаратор.

Сортировщик Михаил Тукаш, который спас кота, рассказал, что взял мешок в руки, чтобы проверить, нет ли там металла - это входит в его обязанности.

"Взяв пакет, я почувствовал в нем что-то мягкое, - рассказывает он. - Только слегка надрезал мешок и вижу - на меня смотрят глаза! Удивился, сделал разрез побольше и достал из мешка кота. Удивительно, что тот не мяукал и в мешке не шевелился. (..) Кот оказался чистеньким, ухоженным, видно было, что он домашний".

Видео: момент обнаружения кота (смотрите на второго сотрудника справа)

Сперва кот остался жить на предприятии, а 23-го декабря переехал... в министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области. Глава этого ведомства Гульнара Рахматулина рассказала, что теперь все сотрудники министерства будут нести за кота ответственность.

"Живет кот непосредственно в министерстве, в основном в приемной",

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- рассказали в ведомстве.

Министерство стало для кота новым рабочим местом. Специально для него учредили неофициальную должность заместителя министра природы и цикличной экономики региона по охране животного мира. В паблике министерства в социальной сети "ВКонтакте" объявили конкурс на лучшее имя для кота, но его итоги еще неизвестны.

Министерство также вручило спасителю кота Михаилу Тукашу и его начальнику благодарственное письмо с формулировкой "за добросовестный труд и вклад в сохранение животного мира". Помимо этого, руководство предприятия пообещало вручить Тукашу денежную премию.

Прежние владельцы домашнего животного так и не вышли на связь.

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