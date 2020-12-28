Бездомный спас всех животных из горящего приюта

В Атланте (США) 53-летний бездомный по имени Кит Уокер, рискуя своей жизнью, спас всех животных из горящего приюта. Там были шесть собак и десять кошек, рассказывает телеканал CNN.
Пожар случился 18 декабря. "Не скрою, я чертовски нервничал, боялся войти из-за дыма. Но Бог направил меня, чтобы я спас этих животных. Если вы любите собак, вы сможете полюбить любого человека", - признался Уокер.
Homeless man rushes into animal shelter after it catches fire https://t.co/VlyllL7aMH pic.twitter.com/BBDPOJb3bu— Woody (@Knewz_Currently) December 27, 2020
"Он мой ангел-хранитель. Даже пожарные не хотели ехать. Они вызвали службу контроля за животными, но Кит уже был в здании, вытаскивал кошек и собак",
- рассказал владелец приюта W-Underdogs Грейси Хэмлин.
Согласно словам Хэмлина, приют весь сгорел, но питомцев все равно хотели перевести в новый дом через неделю. Кроме того, владелец W-Underdogs отметил, что Уокер является бездомным с 13 лет. У него есть питбуль по кличке Браво, которого владелец оставлял в приюте на ночь.
"Я не знаю, как благодарить его за спасение животных. Я все еще в шоке, потому что знаю, как быстро вспыхивают пожары. Он мой герой", - выразил благодарность хозяин приюта.