Бездомный спас всех животных из горящего приюта

Пожар случился 18 декабря. "Не скрою, я чертовски нервничал, боялся войти из-за дыма. Но Бог направил меня, чтобы я спас этих животных. Если вы любите собак, вы сможете полюбить любого человека", - признался Уокер.

Homeless man rushes into animal shelter after it catches fire https://t.co/VlyllL7aMH pic.twitter.com/BBDPOJb3bu — Woody (@Knewz_Currently) December 27, 2020

"Он мой ангел-хранитель. Даже пожарные не хотели ехать. Они вызвали службу контроля за животными, но Кит уже был в здании, вытаскивал кошек и собак", 1

- рассказал владелец приюта W-Underdogs Грейси Хэмлин.

Согласно словам Хэмлина, приют весь сгорел, но питомцев все равно хотели перевести в новый дом через неделю. Кроме того, владелец W-Underdogs отметил, что Уокер является бездомным с 13 лет. У него есть питбуль по кличке Браво, которого владелец оставлял в приюте на ночь.