Чт, 31.12.2020
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Алексей Навальный в ответ на возбужденное против него уголовное дело
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Ой, всё! ⟩ Подкаст, под который вы можете нарезать салатики

ФОТО: Rus TVNET

RUS TVNET представляет четвертый выпуск подкаста "Ой, всё!". В этот раз три редактора просто подурачились с подкастом в честь Нового года и во имя новогоднего настроения. 

В этом выпуске:

  • Ника рассказывает, почему в "Ой, всё!" закончились гости и сетует на звук коллег.
  • Ника вспоминает, как поставила первую новость о коронавирусе на RUS TVNET.
  • Ника вспоминает блестящее платье и бант из детства. 
  • Ника не может вспомнить, как называется ведерко для шампанского (спойлер: так и называется). 
  • Эрика вспоминает слово "тюбинг", которое, похоже, и не знала. 
  • Эрика вспоминает лучший Новый год и походы в кино.
  • Раиса не может решить будет ли готовить салатики на этот Новый год.
  • Раиса очень скучает по концертам и жизни без ограничений. 

Внимание! Новогодний выпуск подкаста не несет смысловой нагрузки, не претендует на звание высокой журналистики, а также местами вызывает чувство испанского стыда. Но каждый, кто участвовал в его создании, - был искренен и честен. Дорогой слушатель, мы тебя любим! 

Немного о гостях подкаста

Эрика Сташкевич, заместитель главного редактора на RUS TVNET

ФОТО: Оскар Лусис

Эрика - мастер своего дела, автор и соавтор серии статей "Я - местный!", движущая сила команды RUS TVNET и просто добрый, ценящий и не теряющей веры в людей, человек. 

Раиса Смирнова, редактор раздела Звезды и ведущая программы "В чем фишка?" на RUS TVNET

ФОТО: Из личного архива

Раиса - яркая, шумная, дерзкая. Знает всё, всех и обо всех. Идеальный редактор развлекательного раздела и напарник, который не оставит коллегу беде. 

Аудиооформление подкаста: Павел Рутковскис

Дизайн лого: Катрина Делле

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