Ой, всё! ⟩ Подкаст, под который вы можете нарезать салатики

В этом выпуске: Ника рассказывает, почему в "Ой, всё!" закончились гости и сетует на звук коллег.

Ника вспоминает, как поставила первую новость о коронавирусе на RUS TVNET.

Ника вспоминает блестящее платье и бант из детства.

Ника не может вспомнить, как называется ведерко для шампанского (спойлер: так и называется).

Эрика вспоминает слово "тюбинг", которое, похоже, и не знала.

Эрика вспоминает лучший Новый год и походы в кино.

Раиса не может решить будет ли готовить салатики на этот Новый год.

Раиса очень скучает по концертам и жизни без ограничений.

Внимание! Новогодний выпуск подкаста не несет смысловой нагрузки, не претендует на звание высокой журналистики, а также местами вызывает чувство испанского стыда. Но каждый, кто участвовал в его создании, - был искренен и честен. Дорогой слушатель, мы тебя любим!

Немного о гостях подкаста

Эрика Сташкевич, заместитель главного редактора на RUS TVNET

ФОТО: Оскар Лусис

Эрика - мастер своего дела, автор и соавтор серии статей "Я - местный!", движущая сила команды RUS TVNET и просто добрый, ценящий и не теряющей веры в людей, человек.

Раиса Смирнова, редактор раздела Звезды и ведущая программы "В чем фишка?" на RUS TVNET

ФОТО: Из личного архива

Раиса - яркая, шумная, дерзкая. Знает всё, всех и обо всех. Идеальный редактор развлекательного раздела и напарник, который не оставит коллегу беде.

Аудиооформление подкаста: Павел Рутковскис