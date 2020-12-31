Ой, всё! ⟩ Подкаст, под который вы можете нарезать салатики

RUS TVNET представляет четвертый выпуск подкаста "Ой, всё!". В этот раз три редактора просто подурачились с подкастом в честь Нового года и во имя новогоднего настроения.
В этом выпуске:
- Ника рассказывает, почему в "Ой, всё!" закончились гости и сетует на звук коллег.
- Ника вспоминает, как поставила первую новость о коронавирусе на RUS TVNET.
- Ника вспоминает блестящее платье и бант из детства.
- Ника не может вспомнить, как называется ведерко для шампанского (спойлер: так и называется).
- Эрика вспоминает слово "тюбинг", которое, похоже, и не знала.
- Эрика вспоминает лучший Новый год и походы в кино.
- Раиса не может решить будет ли готовить салатики на этот Новый год.
- Раиса очень скучает по концертам и жизни без ограничений.
Внимание! Новогодний выпуск подкаста не несет смысловой нагрузки, не претендует на звание высокой журналистики, а также местами вызывает чувство испанского стыда. Но каждый, кто участвовал в его создании, - был искренен и честен. Дорогой слушатель, мы тебя любим!
Немного о гостях подкаста
Эрика Сташкевич, заместитель главного редактора на RUS TVNET
Эрика - мастер своего дела, автор и соавтор серии статей "Я - местный!", движущая сила команды RUS TVNET и просто добрый, ценящий и не теряющей веры в людей, человек.
Раиса Смирнова, редактор раздела Звезды и ведущая программы "В чем фишка?" на RUS TVNET
Раиса - яркая, шумная, дерзкая. Знает всё, всех и обо всех. Идеальный редактор развлекательного раздела и напарник, который не оставит коллегу беде.
Аудиооформление подкаста: Павел Рутковскис
Дизайн лого: Катрина Делле