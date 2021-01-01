Пт, 1.01.2021
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Минимальную зарплату повысили до 500 евро

ФОТО: LETA/Edijs Pālens

С этого года минимальная зарплата в Латвии повышена с 430 до 500 евро, предусматривает постановление правительства.

Минимальная зарплата в Латвии не повышалась три года. Реальный прирост для работников без иждивенцев, которые получают минимальную зарплату, составит почти 50 евро.

По данным Центрального статистического управления, в июне 2020 года минимальную зарплату и меньше в Латвии получали примерно 138 100 человек, в том числе 112 700 - в частном секторе, 22 600 - в общественном.

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