Минимальную зарплату повысили до 500 евро

Минимальная зарплата в Латвии не повышалась три года. Реальный прирост для работников без иждивенцев, которые получают минимальную зарплату, составит почти 50 евро.

По данным Центрального статистического управления, в июне 2020 года минимальную зарплату и меньше в Латвии получали примерно 138 100 человек, в том числе 112 700 - в частном секторе, 22 600 - в общественном.