Андрей Мягков о своем отношении к картине "Ирония судьбы": "Нельзя сказать, что это мой любимый фильм"

"Нельзя сказать, что это мой любимый фильм, потому что каждый год показывать по несколько раз любой шедевр - это извращение, это покажется надоедливым", - заметил он.

Андрей Мягков считает, что нельзя надоедать зрителю, но у зрителя, конечно, другое мнение, ему нравится каждый год смотреть эту картину.

"Хотя мне кажется, это перебор. А кому-то кажется, что очень хорошо", - указал он.

Артист объяснил, что он не пересматривает "Иронию судьбы", хоть о съемках вспоминает с большой теплотой. Работать с Эльдаром Рязановым было "памятно и забавно".

Его отношения с Барбарой Брыльской носили тогда исключительно рабочий характер, а за пределами съемочной площадки актеры даже не встречалась.

Любопытный факт: картину хотели запретить за лишнюю откровенность.