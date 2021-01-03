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Андрей Мягков о своем отношении к картине "Ирония судьбы": "Нельзя сказать, что это мой любимый фильм"

Андрей Мягков и Ольга Науменко

ФОТО: http://showbiz-life.ru

82-летний советский и российский актер Андрей Мягков, который сыграл Женю Лукашина в картине Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" рассказал о своем отношении к этому фильму. Об этом пишет "Комсомольская правда". 

"Нельзя сказать, что это мой любимый фильм, потому что каждый год показывать по несколько раз любой шедевр - это извращение, это покажется надоедливым", - заметил он.

Андрей Мягков считает, что нельзя надоедать зрителю, но у зрителя, конечно, другое мнение, ему нравится каждый год смотреть эту картину.

"Хотя мне кажется, это перебор. А кому-то кажется, что очень хорошо", - указал он. 

Артист объяснил, что он не пересматривает "Иронию судьбы", хоть о съемках вспоминает с большой теплотой. Работать с Эльдаром Рязановым было "памятно и забавно".

Его отношения с Барбарой Брыльской носили тогда исключительно рабочий характер, а за пределами съемочной площадки актеры даже не встречалась. 

Любопытный факт: картину хотели запретить за лишнюю откровенность.

"Я относился к этому, как большой глупости и идиотизму", - подчеркнул Андрей Мягков. 

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