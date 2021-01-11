"Проблема в том, что никто не слышит маленьких людей". MUN, патенты - все меняется, делать что?

Напомним, главные изменения, о которых пойдет речь:

С 1 января для плательщиков налога с микропредприятий (mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs/MUN) изменилась налоговая ставка: с оборота до 25 000 евро в год надо платить 25%, а с части оборота выше 25 000 евро в год - 40%.

Плательщиком налога с микропредприятий может оставаться только сам владелец. За наемных работников микропредприятия необходимо платить в общем налоговом режиме (с 1 июля).

При этом больше нет предела заработной платы для владельца микропредприятия (ранее - 720 евро в месяц).

Патентного платежа (patentmaksa) как режима налогообложения для обычных людей больше нет. Надо переходить или в режим налога с микропредприятий, или в общий налоговый режим.

Илона Дубкевича - практикующий бухгалтер с 20-летним стажем, руководитель компании по бухгалтерскому обслуживанию SIA GID-CENTRS. Приводим ее комментарии касательно решений правительства об изменениях в налогообложении самозанятых лиц.

"Это очень неправильное время"

"Это очень неправильное время. Для чего был создан режим микропредприятий? Он был создан в 2010 году для поддержки предпринимателей в прошлый кризис. Сейчас кризис даже хуже. Сейчас точно не нужно было этого делать".

"Предложите какую-то альтернативу"

"Если вы хотите, чтобы маленькие люди, которых у нас много и которые платят налоги, а не стоят с протянутой рукой у государства, работали, то, если вы какой-то режим отменяете, предложите какую-то альтернативу.

Проблема в том, что никто не слышит маленьких людей. Политики не понимают, как живут парикмахеры, как живут девочки-маникюрши с двумя детьми, которые красят ногти без передышки.

Человека же и это еще останавливает - это же некая административная нагрузка, отчетность: пойди пойми, где какой режим, они боятся этих чиновников, боятся отчетов... Если человеку предложить более прозрачный способ, как он может заплатить налог и работать, то было бы гораздо проще всем.

Вы дайте сапожнику фиксированную сумму - плати 50 евро в месяц и работай, - и он будет работать и платить. Даже пусть 150 евро - поворчит и будет работать, но не надо еще больше усложнять жизнь этим людям. Они правда уйдут в теневую экономику только из-за страха перед всеми этими изменениями".

"Нельзя всех под одну гребенку"

"Вы отделите самозанятых парикмахеров от предприятий. На предприятии есть бухгалтер или финансовый директор, даже если оно небольшое, а парикмахер - она что? Она на работу приходит, делает ее руками, не может она охватить это все. Да и не зарабатывают они столько, сколько считает наш Кабинет министров. Жалко этих парикмахеров, репетиторов - когда им разбираться, где какой налог платить, им работать нужно".

"Всех ведут к уплате хотя бы минимального социального взноса"