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  • "Проблема в том, что никто не слышит маленьких людей". MUN, патенты - все меняется, делать что?
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"Проблема в том, что никто не слышит маленьких людей". MUN, патенты - все меняется, делать что?

ФОТО: kitzcorner/Shutterstock.com

"Проблема в том, что никто не слышит маленьких людей. Политики не понимают, как живут парикмахеры, как живут девочки-маникюрши с двумя детьми, которые красят ногти без передышки. Когда им разбираться, где какой налог платить? Ей работать нужно, зарабатывать". Новый год - новая налоговая реформа, которая в том числе бьет по самозанятым лицам. Поговорили с практикующим бухгалтером Илоной Дубкевичей, здраво ли было это делать именно сейчас, что не так с выбранным подходом и что, собственно, делать плательщикам патента или налога с микропредприятий ввиду новых правил. 

Напомним, главные изменения, о которых пойдет речь:

  • С 1 января для плательщиков налога с микропредприятий (mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs/MUN) изменилась налоговая ставка: с оборота до 25 000 евро в год надо платить 25%, а с части оборота выше 25 000 евро в год - 40%.
  • Плательщиком налога с микропредприятий может оставаться только сам владелец. За наемных работников микропредприятия необходимо платить в общем налоговом режиме (с 1 июля).
  • При этом больше нет предела заработной платы для владельца микропредприятия (ранее - 720 евро в месяц).
  • Патентного платежа (patentmaksa) как режима налогообложения для обычных людей больше нет. Надо переходить или в режим налога с микропредприятий, или в общий налоговый режим. 

Илона Дубкевича - практикующий бухгалтер с 20-летним стажем, руководитель компании по бухгалтерскому обслуживанию SIA GID-CENTRS. Приводим ее комментарии касательно решений правительства об изменениях в налогообложении самозанятых лиц.

  • "Это очень неправильное время"

"Это очень неправильное время. Для чего был создан режим микропредприятий? Он был создан в 2010 году для поддержки предпринимателей в прошлый кризис. Сейчас кризис даже хуже. Сейчас точно не нужно было этого делать".

  • "Предложите какую-то альтернативу"

"Если вы хотите, чтобы маленькие люди, которых у нас много и которые платят налоги, а не стоят с протянутой рукой у государства, работали, то, если вы какой-то режим отменяете, предложите какую-то альтернативу. 

Проблема в том, что никто не слышит маленьких людей. Политики не понимают, как живут парикмахеры, как живут девочки-маникюрши с двумя детьми, которые красят ногти без передышки. 

Человека же и это еще останавливает - это же некая административная нагрузка, отчетность: пойди пойми, где какой режим, они боятся этих чиновников, боятся отчетов... Если человеку предложить более прозрачный способ, как он может заплатить налог и работать, то было бы гораздо проще всем. 

Вы дайте сапожнику фиксированную сумму - плати 50 евро в месяц и работай, - и он будет работать и платить. Даже пусть 150 евро - поворчит и будет работать, но не надо еще больше усложнять жизнь этим людям. Они правда уйдут в теневую экономику только из-за страха перед всеми этими изменениями". 

  • "Нельзя всех под одну гребенку"

"Вы отделите самозанятых парикмахеров от предприятий. На предприятии есть бухгалтер или финансовый директор, даже если оно небольшое, а парикмахер - она что? Она на работу приходит, делает ее руками, не может она охватить это все. Да и не зарабатывают они столько, сколько считает наш Кабинет министров. Жалко этих парикмахеров, репетиторов - когда им разбираться, где какой налог платить, им работать нужно". 

  • "Всех ведут к уплате хотя бы минимального социального взноса"

"Выглядит так, что всех ведут к уплате хотя бы минимального социального взноса (обязательные взносы социального страхования, VSAOI, соцналог) в 170 евро в месяц. Говорят, что все для того, чтобы люди были защищены... Кризис показал - человек пришел получать пособие, а оно копеечное. Ну а что, теперь оно больше разве будет? Надо понимать, что 170 евро - это социальный налог с минимальной зарплаты, к этому надо привыкнуть. Если человек получает минимальную заработную плату, то и больничный он получит минимальный. 170 евро социального налога - это не бешеные деньги".

Вместе с практикующим бухгалтером Илоной рассмотрим некоторые примеры: что меняется в режиме налогообложения самозанятых лиц и как лучше поступить - выбрать режим налога с микропредприятий или общий налоговый режим.

Я был(а) в режиме патентных платежей. Какой режим выбрать впредь?

С этого года патентного платежа как режима налогообложения для обычного человека больше не существует. 

Справка!

Остался режим "пониженный патентный платеж" (samazinātā patentmaksa). Он существует только для отдельных слоев населения. Должны быть соблюдены условия:

  • человек должен быть пенсионером по возрасту, определенному в Латвии, или инвалидом 1-й или 2-й группы,
  • больше нигде не работать,
  • оборот за год не может превышать 3000 евро.

При соблюдении этих условий патентный платеж составляет 17 евро в год. Условно, это бабушка, которая вяжет шапочки.

Единственное исключение - патентный платеж в этом году остался только у тех людей, кто в прошлом году заплатил за этот год вперед - можно было заплатить за три месяца (300 евро), за шесть (600 евро), за год (1200 евро). Таким образом, сейчас как плательщики патента работают только те люди, которые с прошлого года заплатили хоть что-то на этот. Но далее и им придется решать, в какой налоговый режим переходить.

Какие есть варианты? Допустим, сейчас она - физическое лицо Инга. Условной Инге в любом случае необходимо зарегистрироваться как ведущей хозяйственную деятельность (saimnieciskās darbības veicējs), а далее, по сути, варианта для нее два:

  • она может стать Ингой - плательщиком налога с микропредприятий; 
  • или стать Ингой со статусом самозанятого лица (pašnodarbinātā persona) и нормальным режимом налогообложения (parastā kārtībā), где налог считается по принципу - доходы минус расходы. 

Что выгоднее? Однозначного ответа нет, все напрямую зависит от вида деятельности и главным образом - расходной составляющей (подробнее об этом - чуть ниже).

Я платил(а) налог с микропредприятий. Что изменилось? 

Для плательщиков налога с микропредприятий в первую очередь изменилась ставка - с 15% до 25%. Но есть и хорошие новости. Сразу две:

  • Первая обрадует тех, кто хорошо зарабатывает: отменен потолок в 720 евро, то есть заработал 2000 евро, 500 евро отдал (25%), оставшиеся 1500 евро - твои. 
  • Вторая: из условных 1000 евро заплаченные 250 евро впредь делятся так: 80% - это обязательные взносы социального страхования, 20% - подоходный налог с населения. То есть человек заплатил 250 евро, 80% из них - 200 евро - это соцналог.

Что это значит? Это значит, что если человек заболеет, он будет получать больничный лист. Сумма, конечно, зависит от дохода - чем он больше, тем больше налог, чем больше налог, тем больше он будет распределен на социальный и подоходный налоги. 

Когда стоит обдумать переход в общий налоговый режим?

Плательщики как патента, так и налога с микропредприятий могут оценить переход в общий налоговый режим. Он более выгоден, когда есть достаточно большая расходная составляющая. 

Рассмотрим на примере. Допустим, визажист работает по выезду, не снимает помещение и расходы у него относительно маленькие - получается маленькая расходная составляющая, поэтому выгоднее, скорее всего, остаться с налогом с микропредприятий.

Также и для самозанятого юриста, репетитора: они сидят дома, проводят дистанционные консультации или уроки - из расходов - только голова, голова - это зарплата, а зарплатные налоги - дорогие. Если они будут платить в общем режиме, будет очень дорого, здесь проще - фиксированно: 25% отдал, остальное - себе. 

Иначе могут обстоять дела, допустим, у парикмахера. Для него, возможно, налог с микропредприятий уже и не так выгоден, особенно если этот парикмахер снимает помещение, покупает краски, расчески и у него достаточно большая расходная часть. 

В общем налогообложении основной принцип - доходы минус расходы, например: 1000 евро заработал, аренда помещения - 200 евро, расходы на краски, на воду - и этих расходов, например, набирается на 600 евро, тогда налоги платятся из 400 евро (1000 евро дохода минус 600 евро расхода). В общем налоговом режиме необходимо заплатить два налога:

  • раз в квартал - обязательные взносы социального страхования (если доход в месяц менее 500 евро - это только 5% на пенсионное страхование; если более 500 евро в месяц - то с 500 евро социальный взнос равен 31,07%, а от оставшейся части дохода - 5% на пенсионное страхование);
  • раз в год - подоходный налог с населения (20% от всех доходов за год, но есть различные льготы, которые уменьшают рассчитанную сумму).

В таком случае налоги рассчитываются так: если это снова условные 1000 евро и, например, расходы составляют 600 евро, тогда прибыль равна 400 евро, из этих 400 евро надо заплатить только 5% в пенсионный фонд. Но как только доход минус расход достигает суммы, превышающей 500 евро (больше минимальной заработной платы), необходимо платить от 500 евро социальные взносы по ставке 31,07% - это 155,35 евро + еще 5% от разницы между фактической прибылью и минимальной заработной платой.

Подоходный налог, в свою очередь, зависит от того, какой у человека необлагаемый налогом минимум, есть ли у него иждивенцы, работает ли он по трудовому договору. Например, если у самозанятого лица доходы минус расходы составляют 500-600 евро в месяц, он больше нигде не работает и у него есть два иждивенца, то при таких оборотах этот налог платить не придется.

Важно!

При выборе общего режима налогообложения стоит понимать, что то, каким будет подоходный налог, зависит от конкретной истории конкретного человека - ставка подоходного налога зависит от того, насколько человек "богат" - может, у него есть еще и наемная работа, может, он сдает в аренду квартиру или дом - при расчете подоходного налога это все учитывается, поэтому спрогнозировать подоходный налог можно, только зная все доходы человека.

Вывод один: все надо рассчитывать индивидуально. Самый надежный вариант - получить консультацию специалиста. К сожалению, пока система налогообложения в Латвии не подразумевает, что в ней каждый может качественно разобраться самостоятельно. Увы. 

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