"Проблема в том, что никто не слышит маленьких людей". MUN, патенты - все меняется, делать что?

Рассмотрим на примере. Допустим, визажист работает по выезду, не снимает помещение и расходы у него относительно маленькие - получается маленькая расходная составляющая, поэтому выгоднее, скорее всего, остаться с налогом с микропредприятий.
Также и для самозанятого юриста, репетитора: они сидят дома, проводят дистанционные консультации или уроки - из расходов - только голова, голова - это зарплата, а зарплатные налоги - дорогие. Если они будут платить в общем режиме, будет очень дорого, здесь проще - фиксированно: 25% отдал, остальное - себе.
Иначе могут обстоять дела, допустим, у парикмахера. Для него, возможно, налог с микропредприятий уже и не так выгоден, особенно если этот парикмахер снимает помещение, покупает краски, расчески и у него достаточно большая расходная часть.
В общем налогообложении основной принцип - доходы минус расходы, например: 1000 евро заработал, аренда помещения - 200 евро, расходы на краски, на воду - и этих расходов, например, набирается на 600 евро, тогда налоги платятся из 400 евро (1000 евро дохода минус 600 евро расхода). В общем налоговом режиме необходимо заплатить два налога:
- раз в квартал - обязательные взносы социального страхования (если доход в месяц менее 500 евро - это только 5% на пенсионное страхование; если более 500 евро в месяц - то с 500 евро социальный взнос равен 31,07%, а от оставшейся части дохода - 5% на пенсионное страхование);
- раз в год - подоходный налог с населения (20% от всех доходов за год, но есть различные льготы, которые уменьшают рассчитанную сумму).
В таком случае налоги рассчитываются так: если это снова условные 1000 евро и, например, расходы составляют 600 евро, тогда прибыль равна 400 евро, из этих 400 евро надо заплатить только 5% в пенсионный фонд. Но как только доход минус расход достигает суммы, превышающей 500 евро (больше минимальной заработной платы), необходимо платить от 500 евро социальные взносы по ставке 31,07% - это 155,35 евро + еще 5% от разницы между фактической прибылью и минимальной заработной платой.
Подоходный налог, в свою очередь, зависит от того, какой у человека необлагаемый налогом минимум, есть ли у него иждивенцы, работает ли он по трудовому договору. Например, если у самозанятого лица доходы минус расходы составляют 500-600 евро в месяц, он больше нигде не работает и у него есть два иждивенца, то при таких оборотах этот налог платить не придется.
Важно!
При выборе общего режима налогообложения стоит понимать, что то, каким будет подоходный налог, зависит от конкретной истории конкретного человека - ставка подоходного налога зависит от того, насколько человек "богат" - может, у него есть еще и наемная работа, может, он сдает в аренду квартиру или дом - при расчете подоходного налога это все учитывается, поэтому спрогнозировать подоходный налог можно, только зная все доходы человека.
Вывод один: все надо рассчитывать индивидуально. Самый надежный вариант - получить консультацию специалиста. К сожалению, пока система налогообложения в Латвии не подразумевает, что в ней каждый может качественно разобраться самостоятельно. Увы.