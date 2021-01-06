"Спасители мира", жаждущие власти и пострадавшие, или О самых недовольных в Covid-кризис

Галерея: Протест на набережной 11 Ноября

Жаждущие власти

К ним передача отнесла юриста и депутата Сейма Алдиса Гобземса, а также лидера партии "Альтернатива" Алексея Росликова, который был центральной фигурой во время пикета общества "Стабильности - да!" у памятника Свободы 12 декабря.

Исключенный из KPV LV, попавший в глубокую оппозицию Гобземс пытается спекулировать на том, насколько беспомощна власть, один из его главных козырей - выступления против масок. Команда Росликова, в свою очередь, скандирует за отставку действующего правительства.

По мнению Виландса, на эту группу властям стоит смотреть как на потенциальных конкурентов - "неспособность принимать качественные решения - это почва для названных политиков, которые следят и радуются каждому непринятому решению правительства".

Галерея: Пикет общества "Стабильности - да!"

К этой же группе Aizliegtais paņēmiens отнес и "Народный фронт власти" с одним из его лидеров Валентином Еремеевым. Именно он сделал знаменитой фельдшера Марину Корнатовскую с ее непроверенными сообщениями о больных в холлах Кипсалы.

В то же время Еремеев пытался оградиться от группы "спасителей мира", в свое время он был членом Латвийской зеленой партии, и старается взять реванш скорее политически, прозвучало в передаче.

По мнению Aizliegtais paņēmiens, обе вышеназванные группы, культивируя злость и недовольство в обществе, ничего не теряют, а скорее наоборот - могут получить больше сторонников и, возможно, политический капитал.

Пострадавшие

Это группа людей, которых введенные ограничения сделали проигравшими - главным образом экономически. Кто-то не может работать в своей отрасли, кого-то не устраивают механизмы поддержки, предложенные государством.

Например, официантка, которая не отрицает вирус, но просит понимания, потому что не может уже выдержать в четырех стенах, или владелец маленького предприятия Lāzertags возмущен, что не может работать совсем и не понимает, почему на горках сейчас куча людей, а он на открытом воздухе проводить игры не имеет права.

Как отметили эксперты, недовольство этой группы можно понять: "Плохое, противоречивое решение невозможно хорошо донести, и это та вещь, которую не понимают до конца, когда говорят о плохой коммуникации. Это проблема принятия решения, а не его коммуникации", - пояснил Виландс.

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Оценивая коммуникацию властей, эксперты выделили конкретные слабые моменты.

"С точки зрения управления кризисом... сидеть до ночи и в полночь устраивать что-то вроде пресс-конференции.. Я не могу представить, зачем это надо. Почему нельзя уже доругаться ночью и договориться - ты на утро готовишь тезисы, ты - картинки, выходим в 10:00 и показываем публике нормально, из-за чего спорили и к чему пришли", - отметил Домбурс.

Илзе Винькеле критика досталась за неготовность ко второй волне Covid-19 - "словно в какой-то момент Минздрав проспал ее, были сообщения, что никакие экстра меры ну нужны, еще месяц-полтора назад", - отметил Виландс. По мнению Домбурса, проблема с Винькеле еще и в том, что она многое хочет решить или руководить этим сама, "набегает много вещей, которые надо пропустить через одного человека, что вызывает проблемы".