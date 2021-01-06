"Спасители мира", жаждущие власти и пострадавшие, или О самых недовольных в Covid-кризис

Галерея: Протест на набережной 11 Ноября
К ним передача отнесла юриста и депутата Сейма Алдиса Гобземса, а также лидера партии "Альтернатива" Алексея Росликова, который был центральной фигурой во время пикета общества "Стабильности - да!" у памятника Свободы 12 декабря.
Исключенный из KPV LV, попавший в глубокую оппозицию Гобземс пытается спекулировать на том, насколько беспомощна власть, один из его главных козырей - выступления против масок. Команда Росликова, в свою очередь, скандирует за отставку действующего правительства.
По мнению Виландса, на эту группу властям стоит смотреть как на потенциальных конкурентов - "неспособность принимать качественные решения - это почва для названных политиков, которые следят и радуются каждому непринятому решению правительства".
Галерея: Пикет общества "Стабильности - да!"
К этой же группе Aizliegtais paņēmiens отнес и "Народный фронт власти" с одним из его лидеров Валентином Еремеевым. Именно он сделал знаменитой фельдшера Марину Корнатовскую с ее непроверенными сообщениями о больных в холлах Кипсалы.
В то же время Еремеев пытался оградиться от группы "спасителей мира", в свое время он был членом Латвийской зеленой партии, и старается взять реванш скорее политически, прозвучало в передаче.
По мнению Aizliegtais paņēmiens, обе вышеназванные группы, культивируя злость и недовольство в обществе, ничего не теряют, а скорее наоборот - могут получить больше сторонников и, возможно, политический капитал.
Это группа людей, которых введенные ограничения сделали проигравшими - главным образом экономически. Кто-то не может работать в своей отрасли, кого-то не устраивают механизмы поддержки, предложенные государством.
Например, официантка, которая не отрицает вирус, но просит понимания, потому что не может уже выдержать в четырех стенах, или владелец маленького предприятия Lāzertags возмущен, что не может работать совсем и не понимает, почему на горках сейчас куча людей, а он на открытом воздухе проводить игры не имеет права.
Как отметили эксперты, недовольство этой группы можно понять: "Плохое, противоречивое решение невозможно хорошо донести, и это та вещь, которую не понимают до конца, когда говорят о плохой коммуникации. Это проблема принятия решения, а не его коммуникации", - пояснил Виландс.
Оценивая коммуникацию властей, эксперты выделили конкретные слабые моменты.
"С точки зрения управления кризисом... сидеть до ночи и в полночь устраивать что-то вроде пресс-конференции.. Я не могу представить, зачем это надо. Почему нельзя уже доругаться ночью и договориться - ты на утро готовишь тезисы, ты - картинки, выходим в 10:00 и показываем публике нормально, из-за чего спорили и к чему пришли", - отметил Домбурс.
Илзе Винькеле критика досталась за неготовность ко второй волне Covid-19 - "словно в какой-то момент Минздрав проспал ее, были сообщения, что никакие экстра меры ну нужны, еще месяц-полтора назад", - отметил Виландс. По мнению Домбурса, проблема с Винькеле еще и в том, что она многое хочет решить или руководить этим сама, "набегает много вещей, которые надо пропустить через одного человека, что вызывает проблемы".
Однако больше других досталось президенту Эгилсу Левитсу. По мнению Анды Рожукалне, Левитс реагирует запоздало и редко. С ней согласна и Мелушкане, сравнившая Левитса с дедушкой или крестным из Америки, который приезжает раз в месяц и говорит: "Нехорошо, надо было же летом начать учиться, выполнять домашние задания, не было бы к Рождеству такой плохой оценки. Но он же все время был здесь".