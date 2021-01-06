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"Спасители мира", жаждущие власти и пострадавшие, или О самых недовольных в Covid-кризис

Протест 12.12.2020

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Пандемия Covid-19 затронула всех, однако одни выражают свое недовольство происходящим больше других. Передача Aizliegtais paņēmiens* ("Запрещенный прием") на LTV разделила недовольных, ярко демонстрирующих свою позицию в публичном пространстве, на условные группы - "спасители мира", жаждущие власти и пострадавшие, пытаясь понять, что объединяет этих людей и какие интересы они преследуют? Также передача задалась вопросом, как власть коммуницирует с каждой из этих групп во время кризиса и насколько успешна эта коммуникация? 

*Передача от 26 декабря, полный выпуск

В качестве приглашенных экспертов в передаче Aizliegtais paņēmiens выступили:

  • профессор в сфере коммуникаций Рижского университета им. Страдиня (RSU) Анда Рожукалне,
  • опытный журналист Янис Домбурс,
  • главный редактор портала Santa.lv Синдия Мелушкане, которая этой осенью переболела Covid-19,
  • специалист по корпоративной коммуникации и защите интересов Ралфс Виландс.

"Спасители мира"

Эту группу, по мнению Aizliegtais paņēmiens, объединяет общая конструкция убеждений, которая сводится к тому, что вирус создан искусственно, его опасность искусственно раздута, и все это делается в интересах крупнейших мировых бизнесменов и глобальной элиты, чтобы массово всех вакцинировать, а потом контролировать. 

Среди активистов этой условной группы были названы публицист Сандрис Точс, предприниматель, владелец Memory Water Янис Плявиньш, активный борец против введения 5G в Латвии Андрис Циекурс, принявший ислам Роберт Климович, религиозная община Kristus pasaulei ("Христос для мира") и ее лидер Марцис Енцитис, а также движение антипрививочников. 

Сюда же команда Aizliegtais paņēmiens причислила некоторых известных в обществе людей, таких как музыканты Айгарс Граверс и Анрис Кивичс - первый еще летом призывал не устанавливать приложение Apturi Covid, а потом и вовсе был готов идти в больницу заражаться, второй присоединился к такому ходу мысли. Отметилась и инфлюенсер Майя Арманева, заявившая, что "у каждого должен быть свободный выбор - хочу носить маску, ношу, хочу прививаться или не хочу". 

По мнения Ралфса Виландса, люди, поддерживающие теории заговора всегда будут в любом обществе, в определенной степени это связано с тем или иным социальным неравенством. В свою очередь Синдия Мелушкане отметила, что свою роль играет и количество информации - ее так много, что легко запутаться и поделиться лже-новостью, поэтому важно не обрывать диалог с той частью общества, что попадается на это, а примерами, спокойно и аргументированно разъяснять, как обстоят дела.

Aizliegtais paņēmiens отметил, что у Циекурса есть своя страничка Brīvības platforma, а Плявиньш связан с порталом Mainām Pasauli - для обоих увеличение трафика за счет резонансных публикаций означает и больше денег, которые можно впоследствии заработать на рекламе.

По мнению Анды Рожукалне, такие люди обогащаются за счет тех, кто очень устал и находится в продолжительном стрессе с материальными потерями. В свою очередь для Енцитиса каждый последователь означает еще и дополнительные пожертвования и, возможно, удовлетворение властных амбиций - Енцитис регулярно на богослужениях говорит о своем приходе в политику, а Плявиньш уже даже баллотировался на выборах в Рижскую думу. 

По мнению экспертов, власти должны работать на опережение - следить за распространяющимися теориями заговоров за рубежом и превентивно развенчивать их в Латвии. Однако по факту этого не происходит. Например, во время протестов на набережной 11 Ноября один из лозунгов был "Нет принудительной вакцинации". В то же время  все представители власти ясно заявили, что вакцинация будет добровольной, штрафов за отказ или других последствий не будет. Таким образом "спасители мира" пугают тем, чего нет, но в то же время создавая убеждение, что так будет, заключили в Aizliegtais paņēmiens.

Галерея: Протест на набережной 11 Ноября 

Жаждущие власти

К ним передача отнесла юриста и депутата Сейма Алдиса Гобземса, а также лидера партии "Альтернатива" Алексея Росликова, который был центральной фигурой во время пикета общества "Стабильности - да!" у памятника Свободы 12 декабря.

Исключенный из KPV LV, попавший в глубокую оппозицию Гобземс пытается спекулировать на том, насколько беспомощна власть, один из его главных козырей - выступления против масок. Команда Росликова, в свою очередь, скандирует за отставку действующего правительства. 

По мнению Виландса, на эту группу властям стоит смотреть как на потенциальных конкурентов - "неспособность принимать качественные решения - это почва для названных политиков, которые следят и радуются каждому непринятому решению правительства".

Галерея: Пикет общества "Стабильности - да!"

К этой же группе Aizliegtais paņēmiens отнес и "Народный фронт власти" с одним из его лидеров Валентином Еремеевым. Именно он сделал знаменитой фельдшера Марину Корнатовскую с ее непроверенными сообщениями о больных в холлах Кипсалы.

В то же время Еремеев пытался оградиться от группы "спасителей мира", в свое время он был членом Латвийской зеленой партии, и старается взять реванш скорее политически, прозвучало в передаче.

По мнению Aizliegtais paņēmiens, обе вышеназванные группы, культивируя злость и недовольство в обществе, ничего не теряют, а скорее наоборот - могут получить больше сторонников и, возможно, политический капитал. 

Пострадавшие

Это группа людей, которых введенные ограничения сделали проигравшими - главным образом экономически. Кто-то не может работать в своей отрасли, кого-то не устраивают механизмы поддержки, предложенные государством. 

Например, официантка, которая не отрицает вирус, но просит понимания, потому что не может уже выдержать в четырех стенах, или владелец маленького предприятия Lāzertags возмущен, что не может работать совсем и не понимает, почему на горках сейчас куча людей, а он на открытом воздухе проводить игры не имеет права. 

Как отметили эксперты, недовольство этой группы можно понять: "Плохое, противоречивое решение невозможно хорошо донести, и это та вещь, которую не понимают до конца, когда говорят о плохой коммуникации. Это проблема принятия решения, а не его коммуникации", - пояснил Виландс. 

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Оценивая коммуникацию властей, эксперты выделили конкретные слабые моменты.

"С точки зрения управления кризисом... сидеть до ночи и в полночь устраивать что-то вроде пресс-конференции.. Я не могу представить, зачем это надо. Почему нельзя уже доругаться ночью и договориться - ты на утро готовишь тезисы, ты - картинки, выходим в 10:00 и показываем публике нормально, из-за чего спорили и к чему пришли", - отметил Домбурс.

Илзе Винькеле критика досталась за неготовность ко второй волне Covid-19 - "словно в какой-то момент Минздрав проспал ее, были сообщения, что никакие экстра меры ну нужны, еще месяц-полтора назад", - отметил Виландс. По мнению Домбурса, проблема с Винькеле еще и в том, что она многое хочет решить или руководить этим сама, "набегает много вещей, которые надо пропустить через одного человека, что вызывает проблемы". 

Однако больше других досталось президенту Эгилсу Левитсу. По мнению Анды Рожукалне, Левитс реагирует запоздало и редко. С ней согласна и Мелушкане, сравнившая Левитса с дедушкой или крестным из Америки, который приезжает раз в месяц и говорит: "Нехорошо, надо было же летом начать учиться, выполнять домашние задания, не было бы к Рождеству такой плохой оценки. Но он же все время был здесь".

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