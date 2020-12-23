Друзья, нехорошо! Поэтому показываем друг другу яйца и не умираем до Рождества

29 января 2020 года. Эгил Левитс и Кришьянис Кариньш еще пожимают друг другу руки, не соблюдают дистанцию в два метра и не носят маски. Они еще не подозревают, что вскоре произнесут феноменальные фразы, которые останутся в их биографии навсегда. RUS TVNET вспоминает самые яркие высказывания политиков в 2020 году. Какой год - такие и высказывания.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш: "Красим яйца, показываем друг другу яйца"
К Пасхе Латвия уже почувствовала на себе эхо событий на рынке в далеком Ухане, а премьер выступил с призывом к общественности провести праздники дома, соблюдая дистанцирование и не позволяя вирусу распространяться дальше. Слова он подобрал такие:
"Останемся дома. Не будем навещать родню и друзей. Позвоним нашим родственникам, позвоним нашим друзьям. Но отложим визит до конца кризиса. Красим яйца. Показываем друг другу яйца. Придумываем креативно и творчески, как мы можем побиться яйцами дистанционно. Я желаю всем счастливой и здоровой Пасхи".
Урбанович о Вилксе: "Его нужно валить на...й"
В сентябре лидер партии "Согласие" Янис Урбанович во время онлайн-заседания комиссии Сейма по запросам забыл отключить микрофон и депутаты стали свидетелями частного разговора политика с однопартийцем.
На русском языке он обсуждал, как депутатам парламентской фракции "Согласия" нужно голосовать за утверждение бывшего министра финансов Андриса Вилкса в должности члена совета Банка Латвии. "Ваня, ты не поддерживай Вилкса, потому что он Liepājas metalurgs уничтожил. И другим латгальцам скажи, что его нужно валить на...й", - сказал Урбанович.
Вскоре после заседания комиссии в заявлении для СМИ он выразил сожаление по поводу произошедшего. Не совладал с эмоциями.
Вопрос Регины Лочмеле: "Почему, Слава, я - дура наивная..."
17 сентября в Риге и по всей Латвии свирепствовала буря. Не менее драматичные события развивались в эфире LTV7 - члены и бывшие члены партии "Согласие" публично полоскали грязное белье, выясняя отношения на радость зрителям и к изумлению политологов. Накануне этих событий Вячеслав Домбровский вышел из правления партии "Согласие", а вскоре вместе с Любовью Швецовой был исключен из партии.
В эфире программы "Точки над i" встретились верные партии "Согласие" Регина Лочмеле и Андрис Морозов с одной стороны и изгнанные из партии Вячеслав Домбровский и Любовь Швецова - с другой.
Регина Лочмеле весь вечер была в ударе и искрила яркими фразами, в какой-то момент высказав Домбровскому прямую угрозу: "Знаешь, Слава, я тебе скажу, я могу тебя сегодня вечером уничтожить одной фразой. Но этого пока не сделаю. Только потому, что мне кажется, что у тебя еще не все потеряно".
"Тебя вообще никто не знал", - указала она на Любовь Швецову, добавив, что защищала ее как могла: "В красных туфельках пришла, с народом пытается общаться, все нормально". А когда электорат спрашивал про Домбровского, "почему без году неделя в партии и сразу такой пост", Лочмеле, с ее слов, всем отвечала, что "Слава - классный". По ее мнению, Нил Ушаков был прав - обоих в партии "обласкали".
"Естественно, что нужны были люди с опытом, но оказалось, что нужны и люди с добрым сердцем, которые видят других людей, не себя любимых. Почему, Слава, я - дура наивная - должна была выслушивать, что я не знала, что у тебя кличка в партии "Принцесса"? Почему я сейчас в ячейке своей должна выслушивать, что я, дура такая, сняла свою кандидатуру, чтобы вам троим мужикам не мешаться под ногами", - риторически порассуждала Регина Лочмеле.
Янис Рейрс и "социальная коррекция" для тех, кто мало зарабатывает
В ноябре отличился министр финансов Янис Рейрс. В интервью Латвийскому радио он заявил, что люди, которые зарабатывают 200 евро в месяц, должны быть в поле зрения социальных служб.
"Оценивая эту ситуацию, правительство признало - если человек зарабатывает 200 евро, он должен быть в поле зрения социальных служб. Может быть, ему нужна помощь, социальная коррекция, лечение от зависимостей, если человек не может устроиться на работу, чтобы иметь хотя бы минимальную заработную плату", - высказался министр.
Его не поняли. Многие по праву обиделись, особенно мамочки, молодые студенты, творческие люди, которые подрабатывают по мере возможностей, а иногда работают "за идею" и совершенно не нуждаются в социальной коррекции от Рейрса.
Шутка Юриса Пуце, которую никто не понял
В начале ноября в передаче Латвийского телевидения "1:1" депутат Рижской думы Марис Мичеревскис, вышедший из возглавляемой Юрисом Пуце партии "Для развития Латвии", утверждал, что министр среды и регионального развития просил его достать пропуск депутата Рижской думы на автостоянку.
По словам Мичеревскиса, уже на следующий день после выборов в Рижскую думу он, будучи советником Пуце по вопросам коммуникации, получил сообщение: "Слушай, у тебя будет одно задание от меня в Рижской думе лично! Ты должен будешь все же взять пропуск Rīgas satiksme для авто".
Мичеревскис поинтересовался у Пуце, необходим ли пропуск для него, и министр ответил утвердительно, добавив, что какое-то время пользовался пропуском товарища по партии, депутата думы Андриса Бачкурса, а затем пропуском, который ему дали представители временной администрации Рижской думы. В качестве доказательства Мичеревскис сделал снимок переписки с министром.
Пуце не отрицал факт переписки, но заявил, что это "явная шутка". Министр пояснил, что его общение с Мичеревскисом и лично, и в Whatsapp в основном носило шутливый характер и он уверен, что Мичеревскис так это и воспринимал.
Однако шутку, похоже, не понял никто, и Пуце пришлось сменить тон. "Я допустил ошибку", - уже на следующий день заявил он и ушел и с должности министра защиты среды и регионального развития.
И снова Кришьянис Кариньш: "Друзья, нехорошо!"
Воскресенье. Вечер. Страна примкнула к экранам - нетипично для Латвии Кариньш анонсировал свое выступление к народу в выходной. Кто-то всерьез ждал сообщений о комендантском часе и земессаргов на улицах Латвии. Что сказал премьер?
Кариньш начал свое выступление со слов: "Уважаемые жители Латвии. С марта мы сражаемся с совершенно невидимым противником - Covid-19. Мы давно слышим из разных источников, что ситуация сразу не улучшится. Друзья, нехорошо!".
Таким образом в прямом эфире Латвийского телевидения премьер-министр Кришьянис Кариньш просто призвал общественность соблюдать ограничения, введенные в связи с распространением Covid-19. Сенсации не случилось. Хотя... Фраза "Друзья, нехорошо!" быстро разлетелась в социальных сетях. Тогда казалось, что именно эти слова могут претендовать на звание самого крылатого выражения года. Но спустя неделю к народу обратился Левитс...
#DraugiNavLabi tomēr ir ļoti daudzveidīga nozīme. Un tās visas attiecas uz pandēmiju.— Niks Derums (@NiksDerums) November 29, 2020
Draugi, nav labi.
Draugi nav labi.
Draugi nav, labi. pic.twitter.com/TiUI1mxTfJ
Эгил Левитс: "У тех людей, которые умерли от Covid-19, конечно, Рождества не будет"
Видимо, рассудив, что Кариньш не справляется с задачей ясно изложить посыл народу, президент Латвии Эгил Левитс решил исправлять ситуацию сам.
Комментируя ситуацию в стране, в программе Латвийского телевидения "Сегодняшний вопрос" (Šodienas jautājums) президент в своей речи отметил, что самая большая мотивация для людей - "не заболеть и в худшем случае - не умереть".
"У тех людей, которые умерли от Covid-19, конечно, этого Рождества не будет", - заявил Левитс.
Кто-то принялся шутить о том, что, согласно логике Левитса, шанс встретить Рождество все еще остается у тех, кто умер по другой причине, кто-то назвал сказанное президентом верхом цинизма, кто-то же призвал искать более глубокий смысл в наставлении политика.
Команда RUS TVNET поздравляет всех с наступающими праздниками и желает в конце года сказать друг другу: "Друзья, хорошо!".