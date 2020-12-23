Друзья, нехорошо! Поэтому показываем друг другу яйца и не умираем до Рождества

Янис Рейрс и "социальная коррекция" для тех, кто мало зарабатывает

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В ноябре отличился министр финансов Янис Рейрс. В интервью Латвийскому радио он заявил, что люди, которые зарабатывают 200 евро в месяц, должны быть в поле зрения социальных служб.

"Оценивая эту ситуацию, правительство признало - если человек зарабатывает 200 евро, он должен быть в поле зрения социальных служб. Может быть, ему нужна помощь, социальная коррекция, лечение от зависимостей, если человек не может устроиться на работу, чтобы иметь хотя бы минимальную заработную плату", - высказался министр.

Его не поняли. Многие по праву обиделись, особенно мамочки, молодые студенты, творческие люди, которые подрабатывают по мере возможностей, а иногда работают "за идею" и совершенно не нуждаются в социальной коррекции от Рейрса.

Шутка Юриса Пуце, которую никто не понял

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В начале ноября в передаче Латвийского телевидения "1:1" депутат Рижской думы Марис Мичеревскис, вышедший из возглавляемой Юрисом Пуце партии "Для развития Латвии", утверждал, что министр среды и регионального развития просил его достать пропуск депутата Рижской думы на автостоянку.

По словам Мичеревскиса, уже на следующий день после выборов в Рижскую думу он, будучи советником Пуце по вопросам коммуникации, получил сообщение: "Слушай, у тебя будет одно задание от меня в Рижской думе лично! Ты должен будешь все же взять пропуск Rīgas satiksme для авто".

Мичеревскис поинтересовался у Пуце, необходим ли пропуск для него, и министр ответил утвердительно, добавив, что какое-то время пользовался пропуском товарища по партии, депутата думы Андриса Бачкурса, а затем пропуском, который ему дали представители временной администрации Рижской думы. В качестве доказательства Мичеревскис сделал снимок переписки с министром.

Пуце не отрицал факт переписки, но заявил, что это "явная шутка". Министр пояснил, что его общение с Мичеревскисом и лично, и в Whatsapp в основном носило шутливый характер и он уверен, что Мичеревскис так это и воспринимал.

Однако шутку, похоже, не понял никто, и Пуце пришлось сменить тон. "Я допустил ошибку", - уже на следующий день заявил он и ушел и с должности министра защиты среды и регионального развития.

И снова Кришьянис Кариньш: "Друзья, нехорошо!"

Воскресенье. Вечер. Страна примкнула к экранам - нетипично для Латвии Кариньш анонсировал свое выступление к народу в выходной. Кто-то всерьез ждал сообщений о комендантском часе и земессаргов на улицах Латвии. Что сказал премьер?

Кариньш начал свое выступление со слов: "Уважаемые жители Латвии. С марта мы сражаемся с совершенно невидимым противником - Covid-19. Мы давно слышим из разных источников, что ситуация сразу не улучшится. Друзья, нехорошо!".

Таким образом в прямом эфире Латвийского телевидения премьер-министр Кришьянис Кариньш просто призвал общественность соблюдать ограничения, введенные в связи с распространением Covid-19. Сенсации не случилось. Хотя... Фраза "Друзья, нехорошо!" быстро разлетелась в социальных сетях. Тогда казалось, что именно эти слова могут претендовать на звание самого крылатого выражения года. Но спустя неделю к народу обратился Левитс...

#DraugiNavLabi tomēr ir ļoti daudzveidīga nozīme. Un tās visas attiecas uz pandēmiju.



Draugi, nav labi.

Draugi nav labi.

Draugi nav, labi. pic.twitter.com/TiUI1mxTfJ — Niks Derums (@NiksDerums) November 29, 2020

Эгил Левитс: "У тех людей, которые умерли от Covid-19, конечно, Рождества не будет"

Видимо, рассудив, что Кариньш не справляется с задачей ясно изложить посыл народу, президент Латвии Эгил Левитс решил исправлять ситуацию сам.

Комментируя ситуацию в стране, в программе Латвийского телевидения "Сегодняшний вопрос" (Šodienas jautājums) президент в своей речи отметил, что самая большая мотивация для людей - "не заболеть и в худшем случае - не умереть".

"У тех людей, которые умерли от Covid-19, конечно, этого Рождества не будет", - заявил Левитс.

Кто-то принялся шутить о том, что, согласно логике Левитса, шанс встретить Рождество все еще остается у тех, кто умер по другой причине, кто-то назвал сказанное президентом верхом цинизма, кто-то же призвал искать более глубокий смысл в наставлении политика.