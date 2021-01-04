Вт, 5.01.2021
Я уверен, что ситуация в новом году будет намного лучше уже весной или примерно в середине года! Потому что есть вакцина. Она - единственное решение. Уга Думпис
Уга Думпис
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Санкт-Петербург впервые обогнал Москву по числу заболевших Covid-19

заснеженный Санкт-Петербург

ФОТО: BBC News

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Украина проверяет белорусский след в убийстве Шеремета.
  • Санкт-Петербург впервые обогнал Москву по числу заболевших COVID-19.
  • В США опубликовали запись телефонного разговора Трампа и госсекретаря штата Джорджия. В беседе действующий президет якобы настаивает на пересчете голосов.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 04.01.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

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