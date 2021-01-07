Расширен ассортимент товаров, которыми можно торговать во время режима ЧС

С 12 января можно будет приобрести колготки, носки, эластичные носки, шарфы, шали, платки, шапки, перчатки, товары для чистки поверхностей, лопаты и совки, электроприборы для обогрева помещений и пергаментную бумагу.

Также с 12 января можно покупать топливо, газовые баллоны, свечи, спички, гробы, конверты, бумажную упаковку, бытовые чистящие средства, печи, замки, отопительные котлы, обогреватели, телефоны, лампочки, ортопедические принадлежности, слуховые аппараты и зажигалки.

"Список товаров первой необходимости пополнился сезонными предметами, а также предметами домашнего обихода, связанными с гигиеной и санитарией. Список пополнился только некоторыми товарами для чистки помещений и поверхностей, а также для обогрева с учетом зимнего сезона. Также список пополнился лопатами для чистки снега, и, с учетом износа товаров и необходимости, отдельными предметами одежды, которые нужны в повседневной жизни", - говорится в аннотации к распоряжению.

Могут работать аптеки, в том числе ветеринарные аптеки, магазины оптики и автозаправочные станции. 2

Могут работать магазины, где продаются продукты питания, в том числе алкоголь, предметы гигиены, хозяйственные товары первой необходимости, табачные изделия и электронные устройства для курения, корм и товары для животных, пресса, билеты на общественный транспорт, маски для лица и средства индивидуальной защиты, сельскохозяйственная продукция собственного производства, карты предоплаты для мобильных телефонов, цветы.