С сегодняшнего вечера по воскресенье в Латвии нужно соблюдать комендантский час

Комендантский час предусматривает, что с 22:00 до 5:00 жители должны находиться по месту жительства.

Во время комендантского часа покидать место жительства можно только в неотложных случаях. При себе нужно иметь паспорт или ID-карту и подтверждение причин передвижения с указанием адреса места жительства и пункта назначения.

Галерея: Рига во время комендантского часа

Ограничения на передвижение в установленные часы не распространяются на людей, которые направляются на работу, место службы и обратно домой, выполняют работу и служебные обязанности. Это требование также не действует в случае необходимости получения медицинской помощи, ветеринарной помощи или посещения круглосуточной аптеки.

В дни действия комендантского часа магазины, предприятия общепита и обслуживающей сферы должны заканчивать работу не позднее 21:00, чтобы работники могли вовремя добраться домой.

Время работы автозаправочных станций и аварийных коммунальных служб не ограничено. Работу могут продолжать и те предприятия, которым необходимо обеспечивать непрерывность деятельности, в том числе в ночные смены.

С 22:00 до 5:00 услугами такси можно пользоваться в одиночку и только для того, чтобы отправиться на работу, в медучреждение, аптеку или вернуться домой. 10

Соблюдение комендантского часа контролирует Государственная полиция.

В пятницу и субботу будет сокращено время работы мест торговли

В пятницу и субботу время работы мест торговли будет сокращено до 21:00, свидетельствует решение Кабинета министров.

Целью этого решения является обеспечить, чтобы клиенты и работники магазинов могли своевременно вернуться домой, учитывая, что комендантский час начинается в 22:00.

Министерство экономики подчеркивает, что в 21:00 должно быть прекращено предоставление любых услуг жителям, в том числе очная доставка товаров.

При этом ограничения по времени работы не распространяются на круглосуточные аптеки и автозаправочные станции. Торговцы могут продолжать хозяйственную деятельность для обеспечения непрерывности рабочего процесса, например, поставлять товары в магазины.

Общественный транспорт в Риге будет курсировать до 22:00

Общественный транспорт в Риге в период ограничений в виде комендантского часа будет курсировать до 22:00, сообщила агентству LETA представитель Rīgas sātiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

Это решение принято в связи с тем, что с 8 и 9 января в период с 22:00 до 5:00 жители должны находиться по месту жительства.

Рейсы общественного транспорта Rīgas sātiksme, которые по расписанию отходят от конечной соответствующего маршрута начиная с 22:01 будут отменены.