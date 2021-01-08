С сегодняшнего вечера по воскресенье в Латвии нужно соблюдать комендантский час
С сегодняшнего вечера по воскресенье в Латвии нужно соблюдать комендантский час, свидетельствует решение Кабинета министров.
С сегодняшнего вечера по воскресенье в Латвии нужно соблюдать комендантский час, свидетельствует решение Кабинета министров.
Комендантский час предусматривает, что с 22:00 до 5:00 жители должны находиться по месту жительства.
Во время комендантского часа покидать место жительства можно только в неотложных случаях. При себе нужно иметь паспорт или ID-карту и подтверждение причин передвижения с указанием адреса места жительства и пункта назначения.
Галерея: Рига во время комендантского часа
Ограничения на передвижение в установленные часы не распространяются на людей, которые направляются на работу, место службы и обратно домой, выполняют работу и служебные обязанности. Это требование также не действует в случае необходимости получения медицинской помощи, ветеринарной помощи или посещения круглосуточной аптеки.
В дни действия комендантского часа магазины, предприятия общепита и обслуживающей сферы должны заканчивать работу не позднее 21:00, чтобы работники могли вовремя добраться домой.
Время работы автозаправочных станций и аварийных коммунальных служб не ограничено. Работу могут продолжать и те предприятия, которым необходимо обеспечивать непрерывность деятельности, в том числе в ночные смены.
С 22:00 до 5:00 услугами такси можно пользоваться в одиночку и только для того, чтобы отправиться на работу, в медучреждение, аптеку или вернуться домой.
Соблюдение комендантского часа контролирует Государственная полиция.
В пятницу и субботу время работы мест торговли будет сокращено до 21:00, свидетельствует решение Кабинета министров.
Целью этого решения является обеспечить, чтобы клиенты и работники магазинов могли своевременно вернуться домой, учитывая, что комендантский час начинается в 22:00.
Министерство экономики подчеркивает, что в 21:00 должно быть прекращено предоставление любых услуг жителям, в том числе очная доставка товаров.
При этом ограничения по времени работы не распространяются на круглосуточные аптеки и автозаправочные станции. Торговцы могут продолжать хозяйственную деятельность для обеспечения непрерывности рабочего процесса, например, поставлять товары в магазины.
Общественный транспорт в Риге в период ограничений в виде комендантского часа будет курсировать до 22:00, сообщила агентству LETA представитель Rīgas sātiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
Это решение принято в связи с тем, что с 8 и 9 января в период с 22:00 до 5:00 жители должны находиться по месту жительства.
Рейсы общественного транспорта Rīgas sātiksme, которые по расписанию отходят от конечной соответствующего маршрута начиная с 22:01 будут отменены.
Чтобы обеспечить своевременную инкассацию наличных денег в соответствии с установленными правительством ограничениями, Rīgas sātiksme 8 и 9 января с 18:00 прекратит продажу билетов за наличные в диспетчерских пунктах, находящихся в конечных пунктах маршрутов. Будет сохранена возможность приобрести за наличные одноразовый билет на проезд у водителя общественного транспорта.