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В России разыскивают солдата, застрелившего шестерых сослуживцев

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Российский танк в Украине
Российский танк в Украине Фото: AP/Scanpix

Правоохранительные органы РФ в Ростовской, Белгородской и Воронежской областях разыскивают российского солдата, который подозревается в убийстве шести сослуживцев в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" (ДНР), пишет Baza.

Как указывает издание, разыскивается 57-летний младший сержант.

В субботу он застрелил шестерых своих сослуживцев в артиллерийском дивизионе и сбежал.

У сбежавшего с собой могут быть автомат и боеприпасы.

На войну в Украину этот человек был завербован в местах лишения свободы в феврале этого года.

В свою очередь, издание 161.ru сообщает, что разыскиваемого зовут Юрий и он обвиняется в убийстве шести командиров.

Издание утверждает, что Юрий - из Харьковской области, однако он долгое время жил в России и у него есть российское гражданство.

По информации Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, мужчина организовал нападение после того, как в результате российского обстрела пострадала его проживающая в Харькове мать.

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