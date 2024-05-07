СБУ: В Украине пойманы российские агенты, которые планировали убийство Зеленского

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила сеть агентов ФСБ, которые готовили убийство президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Русская служба ВВС.
С информацией об этом выступила пресс-служба СБУ.
‼️ The Security Service of Ukraine exposes a network of FSB agents who were preparing Zelenskyy's murder— NEXTA (@nexta_tv) May 7, 2024
The network, whose activities were supervised by the FSB from #Moscow, included two colonels of the State Security Directorate (!), who "leaked" secret information to the… pic.twitter.com/rYoFFflsoW
"Реализовать планы должна была агентурная сеть, заблаговременно разоблаченная Службой безопасности Украины при содействии руководства Управления государственной охраны", - сообщила СБУ в Telegram.
В состав сети, деятельность которой ФСБ курировала из Москвы, входили два полковника Управления государственной охраны Украины, "сливавшие" секретную информацию России.
"Да, враг активно разрабатывал планы по ликвидации Владимира Зеленского. Кроме Владимира Зеленского, враг планировал ликвидировать председателя СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других чиновников", - указывает СБУ.
Например, ликвидацию главы ГУР Кирилла Буданова собирались провести перед Пасхой.
"План врага был следующим: первоначально завербованный агент должен был наблюдать за перемещением охраняемого лица и передавать врагу информацию. По координатам здания, где должен был находиться чиновник, планировалось нанести ракетный удар. Затем собирались атаковать дроном оставшихся на месте поражения людей. После этого россияне планировали запустить еще одну ракету, в том числе для уничтожения следов применения дрона", - цитирует СБУ Русская служба ВВС.
Задержанные остаются под арестом, им грозит пожизненное лишение свободы.
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