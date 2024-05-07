СБУ: В Украине пойманы российские агенты, которые планировали убийство Зеленского

"Да, враг активно разрабатывал планы по ликвидации Владимира Зеленского. Кроме Владимира Зеленского, враг планировал ликвидировать председателя СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других чиновников", - указывает СБУ.

"План врага был следующим: первоначально завербованный агент должен был наблюдать за перемещением охраняемого лица и передавать врагу информацию. По координатам здания, где должен был находиться чиновник, планировалось нанести ракетный удар. Затем собирались атаковать дроном оставшихся на месте поражения людей. После этого россияне планировали запустить еще одну ракету, в том числе для уничтожения следов применения дрона", - цитирует СБУ Русская служба ВВС.