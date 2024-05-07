В понедельник в ДТП пострадали 4 человека; на ул. Луцавсалас перевернулся микроавтобус

За прошедшие сутки в целом по стране зарегистрировано 64 ДТП.

В ночь на вторник Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов на ул. Луцавсалас в Риге, где произошло ДТП, в результате которого грузовой микроавтобус опрокинулся на бок и в нем оказался зажат человек, сообщили в VUGD.

Спасатели с помощью гидравлических инструментов освободили из транспортного средства пострадавшего и передали его медикам.

Затем сотрудники VUGD поставили автомобиль на колеса и привели в порядок проезжую часть.

За различные нарушения правил дорожного движения вчера было оформлено 569 административных протоколов, при этом каждый второй связан с превышением установленной скорости движения.

В восьми случаях водители были наказаны за управление транспортным средством под воздействием алкоголя. При этом семеро из задержанных в понедельник водителей находились в состоянии настолько сильного опьянения, что к ним применена уголовная ответственность с конфискацией транспортного средства или выплатой его стоимости.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!