В Валкском крае потушен крупнейший в этом году лесной пожар

Пожар, предположительно, возник в результате деятельности человека. В выходные в лесу находилось большое количество отдыхающих, а также несколько механических транспортных средств, которые, нарушая правила, ездили по лесной территории вне дорог.

С начала пожароопасного периода в лесах зарегистрировано шесть лесных пожаров, в результате которых выгорело 17,04 гектара леса. Всего в этом году зарегистрировано 23 лесных пожара на общей площади 19,01 гектара.

Как сообщалось, 3 мая в Латвии начался пожароопасный период, когда в лесах действуют запреты и ограничения. Их несоблюдение может повлечь за собой административную, гражданскую и уголовную ответственность.

Чтобы уменьшить вероятность возникновения лесных пожаров, в пожароопасный период в лесах запрещается бросать горящие или тлеющие спички, окурки и другие предметы, разводить костры следует только в специально отведенных местах, запрещается оставлять костры без присмотра, сжигать мусор, проезжать на автотранспорте через леса и болота вне дорог и совершать любые другие действия, которые могут привести к пожару.

В то же время владельцы лесов должны следить за тем, чтобы лесные дороги и колеи были расчищены от поваленных деревьев и кустарника, чтобы в случае необходимости по ним могли беспрепятственно передвигаться пожарные машины.

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