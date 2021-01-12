Добрый мультфильм про смерть: в онлайн-прокат вышла "Душа" от студии Pixar

Немолодой преподаватель музыки в простой нью-йоркской школе и страстный поклонник джаза Джо Гарднер на седьмом небе от счастья - он получил долгожданное предложение сыграть на сцене джаз-клуба с настоящим бэндом! Однако судьба приготовила для музыканта и, что еще важнее, педагога неприятный сюрприз, и тот по пути домой берет и… умирает.
Но попасть в Великое Запределье душа Гарднера наотрез отказывается и теперь всеми способами намерена вернуться обратно. Для этого ей/ему придется объединить усилия с 22-й - саркастичной душой, которая, напротив, должна попасть на Землю в виде новорожденного, но ни в коем случае не желает этого.
Pixar, один из заслуженных лидеров мировой анимации, снова предлагает отправиться в мир мертвых, чтобы поговорить про жизнь. В прошлый раз студия проделала такое в "Тайне Коко" - одном из лучших своих проектов за последние годы. Пит Доктер же, постановщик "Души", ответственен за более ранний шедевр компании "Головоломка", до этого создал немного подзабытый "Вверх" и совсем уж классическую "Корпорацию монстров".
Работу над "Душой" постановщик начал практически сразу после "Головоломки", а всего мультфильм разрабатывался около четырех лет. Изначально премьера была назначена на самый "жирный" для анимационного проката период - лето, спустя уже три месяца после предыдущего фильма студии "Вперед" (редко когда Pixar выпускает больше одного фильма в год). Однако, по известным причинам (в финальных титрах есть даже шутка про то, что фильм доделывали уже на удаленке), релиз сначала перенесли на конец ноября, а после - на Рождество, приняв решение заменить полноценный прокат на онлайн-релиз в Disney+ (ранее то же самое случилось с диснеевской "Мулан").
Кстати, "Душа" стал первым мультфильмом Pixar с главным героем - афроамериканцем. Его озвучил Джейми Фокс, уже раз исполнивший роль музыканта - правда, больше работавшего в стилях ритм-энд-блюз и соул, легендарного Рэя Чарльза в биографическом фильме "Рэй". Впрочем, и помимо главного героя, чернокожих в фильме хватает - не стоит искать здесь безусловной погони за толерантностью, просто, определив джаз как один из смысловых крючков истории, без них оказывается просто никуда.
А джаза здесь много (и по понятной причине, но о ней - после), даже местом действия, кроме анимационного аналога запредельного Лимба, становится Нью-Йорк - одна из главных столиц мирового джаза - пожалуй, первая после Нового Орлеана, и "Душа" демонстрирует умение показать один из самых волшебных городов планеты с такой чисто американской влюбленностью, что позавидуют даже Скорсезе с Вуди Алленом.
Музыкальные номера же - пугающе реалистичные - по задору и какому-то стихийному таланту постановки напоминают работы Дэмьена Шазелла, чья любовь к американской музыке бескомпромиссно проявилась в его "Одержимости" и "Ла-Ла Ленде". Впрочем, композиторами "Души" стали Трент Резнор и Аттикус Росс (совсем недавно с их музыкой вышел "Манк") - участники коллектива Nine Inch Nails, во время звучания мелодий которых в мультфильме по спине то и дело пробегают мурашки - очень уж напоминают ту тревожную ненавязчивую электронщину, которой знамениты плоды сотрудничества дуэта с режиссером Дэвидом Финчером - "Социальная сеть", "Девушка с татуировкой дракона" и пр.
Так к чему же все-таки так много джаза? Все просто - что, как не музыка, может спасти мир - тот, что живет внутри всякой души? Даже дорога к Запределью, с которой так старательно пытается сбежать главный герой, напоминает гитарный гриф.
Джаз, как импровизация, сам по себе символизирует благотворные акты творчества и вдохновения - те состояния, когда душа словно отрывается от земли и оказывается в качественно ином мире (чем тебе не маленькое добровольное путешествие по ту Сторону - в мультфильме это сравнение тоже приводится).
...И именно здесь Pixar неожиданно разом перечеркивает все то, что до сих пор зритель считал пóнятым. И по этой же причине главный герой оказывается не только музыкантом (это, на удивление, оказывается второстепенным), а учителем (уже позже, в титрах, фильм окажется посвящен всем менторам в нашей жизни), а уж кому, как не Pixar, можно доверить воспитание - не только детей, но и (тем более) взрослых.
Мораль "Души" оказывается выше и честнее всех омерзительных тренингов по личностному росту или, не дай бог, призывов стать "лучшим" - просто потому что "лучший" - он всегда один (и тот не всегда оказывается приличным человеком), а кроме него в мире остаются еще миллиарды живых душ.
Смысл жизни - жизнь. Ты - это не то, что ты любишь, а кого. Одни и те же смыслы, которые Pixar каждый раз удается подать как новое блюдо, а желания обвинить студию в жульничестве не возникает ни на секунду. Куда уж там кого обвинять - мультфильм сделан настолько эмоционально-выжимательным, что заплакать тянет даже в самых безобидных эпизодах - от этого не спасают даже блестящий юмор создателей и без преувеличения умные шутки. Напрашивается вывод, что
в Pixar работают одни добрые мудрецы, в просветленности способные переплюнуть первого Будду планеты.
Такие славные, добрые и хорошие люди наполняют этот мир - даже квартира во всех смыслах "нелюдимой" 22-й напоминает жилище ВАЛЛ-И из одноименного шедевра студии - тот тоже был поэтом и трогательным созерцателем, однако не стеснялся этого. 22-я же скрывает собственную лиричность всеми возможными способами, пока сама не принимает обратного. А чтобы стать собой, в себя иногда стоит пустить чужую душу - такой очевидной и действенной прививки гуманизма в мировом кино не было, кажется, уже давно, и умельцы из Pixar остаются самыми профессиональными вакцинаторами в этой области.
Видео: Трейлер мультфильма "Душа"
Замечательно, что все это не осталось незамеченным и фильм даже попал в официальную выборку Каннского кинофестиваля (хоть тот и прошел в ушедшем году в непонятном формате). Теперь же дело за зрителями, и у "Души" есть все шансы стать новой культовой работой от знаменитой студии.
Вывод: "Душа" не поднимается до высот "ВАЛЛ-И", "Головоломки" или последней "Истории игрушек", но все равно остается строго рекомендуемым к просмотру как детям, так и взрослым, а лучше - всей семье сразу. Спасибо, Pixar!