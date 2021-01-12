Добрый мультфильм про смерть: в онлайн-прокат вышла "Душа" от студии Pixar

Так к чему же все-таки так много джаза? Все просто - что, как не музыка, может спасти мир - тот, что живет внутри всякой души? Даже дорога к Запределью, с которой так старательно пытается сбежать главный герой, напоминает гитарный гриф.

ФОТО: rottentomatoes.com

Джаз, как импровизация, сам по себе символизирует благотворные акты творчества и вдохновения - те состояния, когда душа словно отрывается от земли и оказывается в качественно ином мире (чем тебе не маленькое добровольное путешествие по ту Сторону - в мультфильме это сравнение тоже приводится).

...И именно здесь Pixar неожиданно разом перечеркивает все то, что до сих пор зритель считал пóнятым. И по этой же причине главный герой оказывается не только музыкантом (это, на удивление, оказывается второстепенным), а учителем (уже позже, в титрах, фильм окажется посвящен всем менторам в нашей жизни), а уж кому, как не Pixar, можно доверить воспитание - не только детей, но и (тем более) взрослых.

ФОТО: pixar.com

Мораль "Души" оказывается выше и честнее всех омерзительных тренингов по личностному росту или, не дай бог, призывов стать "лучшим" - просто потому что "лучший" - он всегда один (и тот не всегда оказывается приличным человеком), а кроме него в мире остаются еще миллиарды живых душ.

Смысл жизни - жизнь. Ты - это не то, что ты любишь, а кого. Одни и те же смыслы, которые Pixar каждый раз удается подать как новое блюдо, а желания обвинить студию в жульничестве не возникает ни на секунду. Куда уж там кого обвинять - мультфильм сделан настолько эмоционально-выжимательным, что заплакать тянет даже в самых безобидных эпизодах - от этого не спасают даже блестящий юмор создателей и без преувеличения умные шутки. Напрашивается вывод, что

в Pixar работают одни добрые мудрецы, в просветленности способные переплюнуть первого Будду планеты.

Такие славные, добрые и хорошие люди наполняют этот мир - даже квартира во всех смыслах "нелюдимой" 22-й напоминает жилище ВАЛЛ-И из одноименного шедевра студии - тот тоже был поэтом и трогательным созерцателем, однако не стеснялся этого. 22-я же скрывает собственную лиричность всеми возможными способами, пока сама не принимает обратного. А чтобы стать собой, в себя иногда стоит пустить чужую душу - такой очевидной и действенной прививки гуманизма в мировом кино не было, кажется, уже давно, и умельцы из Pixar остаются самыми профессиональными вакцинаторами в этой области.

Видео: Трейлер мультфильма "Душа"

Замечательно, что все это не осталось незамеченным и фильм даже попал в официальную выборку Каннского кинофестиваля (хоть тот и прошел в ушедшем году в непонятном формате). Теперь же дело за зрителями, и у "Души" есть все шансы стать новой культовой работой от знаменитой студии.

Вывод: "Душа" не поднимается до высот "ВАЛЛ-И", "Головоломки" или последней "Истории игрушек", но все равно остается строго рекомендуемым к просмотру как детям, так и взрослым, а лучше - всей семье сразу. Спасибо, Pixar!