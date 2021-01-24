Суррогатная мать родила ребенка Началовой после ее смерти, а у покойного Андрея Краско нашлась дочь?

Суррогатная мать родила ребенка Юлии Началовой после ее смерти

Журналистам стало известно о ребенке покойной российской певицы Юлии Началовой, которого родила суррогатная мать. Об этом сообщает Super.ru.

Издание рассказало о том, что после смерти звезды у нее якобы родился сын. Отцом мальчика является последний возлюбленный певицы - судья Вячеслав Кудри. Журналисты ссылаются на анонимные источники и какую-то фотографию, которую сделали папарацци.

Певица познакомилась с Вячеславом, когда судилась с бывшем мужем Александром Фроловым. Пара хотела завести детей. Юлия даже делала ЭКО, но из-за слабого здоровья не могла выносить ребенка. Есть информация, что у врачей якобы остался биоматериал Юлии, который и был использован.

СМИ сообщают, что сын Началовой и Кудри появился на свет уже после смерти матери. Теперь ребенок живет с отцом, часто видится с родителями Юлии и ее дочерью от второго брака, 14-летней Верой Алдониной.

Родные Юлии никак не прокомментировали эти слухи, а приближенный к Кудри и Началовой человек опроверг информацию о том, что у певицы после смерти мог родиться ребенок.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта из-за абсцесса - гнойного воспаления тканей. После операции, которая была проведена на ноге, сердце Юлии не выдержало. Ей было 38 лет.

У покойного актера Андрея Краско нашлась еще одна внебрачная дочь

Знаменитый российский актер Андрей Краско скончался в 2006 году на 49-м году жизни на съемках сериала "Ликвидация". Он ушел из жизни на пике славы от сердечной недостаточности.

К своим 48 годам Андрей Иванович был дважды женат официально и имел бурные романы на стороне. На днях СМИ сообщили о его новой внебрачной дочери.

Напимним, у Андрея Краско есть сын Ян 1980 года рождения от второй жены Мириам Александрович. От отношений с актрисой Маргаритой Звонаревой родился внебрачный сын Кирилл, а от Каролины Поповой растет внебрачная дочь Алиса.

Сейчас стало известно о еще одной дочери.

46-летняя певица по имени Анна уверяет журналистов, что отцом ее 15-летней дочери Елизаветы является именно Андрей Краско. Она согласна на ДНК-тест.

Женщина рассказала, что они познакомились с Андреем на съемках. У них завязался красивый роман. Но после отношения не получили продолжение. Актер со временем просто перестал звонить Анне, а она не стала настаивать на продолжении.

Вскоре Анна узнала о своей беременности, но артисту ничего не сказала. Дочь она растила одна. Оказывается, девочка до сих пор не догадывается, кто ее отец.

А вы верите в эти истории про детей? Мы, конечно, продолжим следить за событиями и обязательно расскажем, если это окажется правдой!