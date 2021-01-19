"Сколько стоит совесть?": Подписчики о желании Бузовой занять место Трояновой в шоу "Последний герой"

Популярный телепроект "Последний герой" - это реалити-шоу о том, как звезды пытаются выжить на острове. Премьера состоялась 17 ноября 2001 года. На данный момент выпущено 9 сезонов. Ведущей последних сезонов была актриса Яна Троянова.

18 января Яна Троянова вновь поделилась своим видео, в котором просит отпустить Алексея Навального. Она также подписала ролик словами: "Россия обязательно будет свободной! Не позволяйте себе бояться!". Актрису в комментариях поддержал Максим Виторган.

В свою очередь, 18 января Ольга Бузова сделала публикацию, в которой намекнула, что может стать новой ведущей "Последнего героя".

"В какой-то момент мне стало очень не хватать съемок, рабочего драйва, но в холодной Москве весь рабочий драйв обязательно остудят суровые -17". Я подумала, что идеально было бы оказаться на съемках на каком-нибудь необитаемом острове, вдали от цивилизации - под палящим солнцем, с пальмами вместо декораций. И тут я вспомнила про "Последнего героя". Еще 20 лет назад я с замиранием сердца смотрела первый сезон и так хотела поучаствовать, проходить сложные испытания, побороться за первое место (думаю, у меня бы вышло). Со временем амбиции выросли и я уже видела себя ведущей шоу. И на океанском пляже в отпуске я окончательно убедилась в том, что роль ведущей "Последнего героя" создана для меня".

ФОТО: instagram.com/buzova86

Большая часть комментаторов связали желание Ольги стать ведущей "Последнего героя" с акцией Яны в поддержку Алексея Навального, а также арестом политика в аэропорту.

ФОТО: instagram.com/buzova86

ФОТО: instagram.com/buzova86