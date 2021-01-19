Вт, 19.01.2021
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Кира Ярмыш, пресс-секретарь Навального
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Филиппу Киркорову на пять лет запретили въезд в Литву

Филипп Киркоров ФОТО: TASS/Scanpix

Министерство внутренних дел Литвы включило российского эстрадного певца Филиппа Киркорова в список лиц, нежелательных в Литве. Запрет на въезд музыканта вступил в силу во вторник, 19 января, сообщает "Медуза" со ссылкой на сайт МВД Литвы.

Филипп Киркоров, гражданин России и Болгарии, был включен в список иностранцев, которым запрещен въезд на территорию Литвы по причине "публичного оправдания оккупации Крыма", заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила действия Литвы и назвала их "репрессивным отношением к артистам", а сами обвинения - абсурдными и откровенно глупыми. "Сожалеем, что культура используется нечистоплотными литовскими политиками для искоренения доброго отношения к нашей стране, сохраняющегося у литовских граждан", - сказал Захарова.

С предложением запретить Киркорову въезд в Литву ранее выступило Министерство иностранных дел страны. Эта дискуссия началась после того, как организаторы гастролей Киркорова и Михаила Шуфутинского в Литве, отмененных из-за пандемии Covid-19, получили компенсацию в размере примерно 30 тысяч евро на покрытие убытков. В МИДе Литвы назвали эти концерты инструментом российской пропаганды.

 

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