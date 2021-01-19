Филиппу Киркорову на пять лет запретили въезд в Литву

Филипп Киркоров, гражданин России и Болгарии, был включен в список иностранцев, которым запрещен въезд на территорию Литвы по причине "публичного оправдания оккупации Крыма", заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила действия Литвы и назвала их "репрессивным отношением к артистам", а сами обвинения - абсурдными и откровенно глупыми. "Сожалеем, что культура используется нечистоплотными литовскими политиками для искоренения доброго отношения к нашей стране, сохраняющегося у литовских граждан", - сказал Захарова.