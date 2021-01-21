Филипп Киркоров собрался судиться с Литвой из-за запрета на въезд

Артист доверил вести свои дела адвокату Александру Добровинскому. Об этом рассказал сам правозащитник.

"Конечно, Филипп Бедросович, как и я, считает, что использовать культуру в политических целях недостойно", - цитирует Добровинского СМИ.

Напомним, что 19 января стало известно, что Филиппу Киркорову запретили въезд в Литву на ближайшие пять лет. Глава МВД республики Агне Билотайте заявила, что за последние несколько лет певец неоднократно посещал Крым, чем "публично оправдал его оккупацию". Министр добавила, что у руководства республики изначально не было никаких сомнений по поводу включения артиста в "черный" список нежелательных лиц.