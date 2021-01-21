Филипп Киркоров собрался судиться с Литвой из-за запрета на въезд
Российский певец Филипп Киркоров собрался судиться с Литвой из-за того, что ему запретили въезд на территорию страны на пять лет. Об этом сообщает РИА Новости.
Российский певец Филипп Киркоров собрался судиться с Литвой из-за того, что ему запретили въезд на территорию страны на пять лет. Об этом сообщает РИА Новости.
Артист доверил вести свои дела адвокату Александру Добровинскому. Об этом рассказал сам правозащитник.
"Конечно, Филипп Бедросович, как и я, считает, что использовать культуру в политических целях недостойно", - цитирует Добровинского СМИ.
Напомним, что 19 января стало известно, что Филиппу Киркорову запретили въезд в Литву на ближайшие пять лет. Глава МВД республики Агне Билотайте заявила, что за последние несколько лет певец неоднократно посещал Крым, чем "публично оправдал его оккупацию". Министр добавила, что у руководства республики изначально не было никаких сомнений по поводу включения артиста в "черный" список нежелательных лиц.
Напомним, в мае 2019 года въезд в Литву запретили Григорию Лепсу. В качестве "причины" литовские власти упоминали статьи из американских СМИ о причастности певца к криминальным структурам, а именно - некой группировке "Братский круг". В ноябре 2019 года въезд в Латвию для Григория Лепса также был запрещен.