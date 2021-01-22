Месяц без парикмахера: как министры ухаживают за прической?

Мы уже сообщали, что премьер-министр Кришьянис Кариньш не скрывает, что сейчас он оброс как никогда раньше. Но чтобы прическа выглядела аккуратно, он позаимствовал у сына гель для волос.

Министр юстиции Янис Бондарс отметил, что товары гигиены доступны всем, в том числе - средства, необходимые для ухода за волосами. С их помощью можно обеспечить приличный вид.

Министр финансов Янис Рейрс пользуется услугами парикмахера раз в полтора месяца, потому его прическа еще не достигла "критического предела". Представитель министра Алексис Яроцкис пояснил программе, что в случае необходимости постричь отросшие волосы у шеи или висков он попросит помочь членов семьи, которые сделают это при помощи триммера.

В свою очередь, советница министра экономики по вопросам общественных отношений Винета Вилистере-Лаце рассказала, что министр сам пробовал постричь бороду, но это закончилось незапланированной сменой имиджа - пришлось отказаться от бороды вовсе. Собираясь на работу, министр пользуется гелем для волос жены.

Министр культуры Наурис Пунтулис последний раз был у парикмахера за день до запрета услуг. Если услуги парикмахера будут запрещены и в дальнейшем, то политик думает над тем, чтобы сделать такую же прическу, как у министра здравоохранения Даниэля Павлютса.